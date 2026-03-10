Санкции санкциями, а прибыль по расписанию: известный модный бренд планирует вернуться в Москву

Опрошенные журналистами эксперты считают, что Dior, вероятно, сохраняет возможность в долгосрочной перспективе возобновить деятельность после окончания геополитического кризиса. В то же время не исключается, что ритейлер может перенести сроки повторного открытия и продолжить находиться в «режиме ожидания».