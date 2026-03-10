Санкции санкциями, а прибыль по расписанию: известный модный бренд планирует вернуться в Москву
Французский люксовый бренд Dior, который после начала войны покинул российский рынок, похоже, не спешит окончательно прощаться с Москвой. По данным СМИ, компания оставила себе возможность вернуться — и даже рассматривает дату возможного открытия магазинов.
Французская компания по производству предметов роскоши Dior, покинувшая Россию после начала войны, планирует возобновить работу в стране-агрессоре.
Об этом сообщает издание Коммерсант со ссылкой на бухгалтерские документы компании, управляющей брендом — ООО Christian Dior Couture Stoleshnikov. В документах указано, что магазины в Москва могут возобновить работу с 1 января 2028 года.
Опрошенные журналистами эксперты считают, что Dior, вероятно, сохраняет возможность в долгосрочной перспективе возобновить деятельность после окончания геополитического кризиса. В то же время не исключается, что ритейлер может перенести сроки повторного открытия и продолжить находиться в «режиме ожидания».
Уточняется, что сейчас Dior продолжает арендовать несколько своих пустующих торговых помещений в Москва и сохраняет присутствие на российском рынке косметики. Ранее холдинговая компания также продлила регистрацию своей торговой марки в России до 2034 года.
Бренд принадлежит французской группе LVMH, которой владеет французский бизнес-магнат Бернар Арно — отец мужа известной российской модели Натальи Водяновой.
Марка начала работать на российском рынке еще в 1990-е годы. До ухода из страны ее чистая прибыль на российском рынке составляла около 1,3 млрд рублей.
После начала российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году большинство мировых люксовых брендов приостановили работу своих магазинов в России или полностью покинули этот рынок.