Лобовое столкновение на Рижской окружной дороге привело к гибели водителя
В понедельник произошла смертельная авария на Рижской окружной дороге: легковой Volkswagen лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Спасателям пришлось срезать крышу машины, чтобы достать водителя, но спасти его не удалось, сообщает передача "Degpunktā".
В понедельник днем на Рижской окружной дороге возле перекрестка с дорогой P4, ведущей в сторону Эргли, произошла смертельная авария. Лоб в лоб столкнулись грузовик и легковой автомобиль Volkswagen. В результате ДТП водитель легковой машины погиб.
После столкновения Volkswagen остановился поперек дороги. Спасателям пришлось срезать крышу автомобиля, чтобы достать водителя из сильно разбитого салона. Однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — мужчина скончался на месте происшествия.
Эксперт по безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис отметил, что это уже очередная трагедия на Рижской окружной дороге. По его словам, с наступлением теплой погоды водители часто начинают ездить более рискованно, считая, что дороги больше не скользкие. Однако законы физики остаются неизменными, и чрезмерная уверенность на дороге может привести к тяжелым последствиям.
По предварительной версии, причиной аварии могла стать невнимательность. Поскольку автомобили столкнулись лоб в лоб, не исключено, что водитель Volkswagen совершал маневр обгона. Окончательные выводы будут сделаны после расследования.
На месте аварии находились и другие автомобилисты, которые, вероятно, стали свидетелями происшествия и дали показания полиции. Движение на этом участке дороги было перекрыто на несколько часов.