Лобовое столкновение на Рижской окружной дороге привело к гибели водителя

Эксперт по безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис отметил, что это уже очередная трагедия на Рижской окружной дороге. По его словам, с наступлением теплой погоды водители часто начинают ездить более рискованно, считая, что дороги больше не скользкие. Однако законы физики остаются неизменными, и чрезмерная уверенность на дороге может привести к тяжелым последствиям.