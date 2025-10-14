Латвийские налоги названы самыми несправедливыми в Евросоюзе

Как сообщает Euronews, по всему Европейскому союзу каждый пятый респондент заявил, что налоги в их стране уплачиваются «в значительной степени» пропорционально доходу и богатству. Доля тех, кто ответил таким образом, варьируется от всего 8% в Латвии до 38% в Финляндии. То есть в Латвии оказалась самая низкая доля опрошенных, считающих, что налоги в стране платятся по справедливости.