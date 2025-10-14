Латвийские налоги названы самыми несправедливыми в Евросоюзе
Исследование Eurobarometer 2025 года, в котором приняли участие более 25 000 человек, задало жителям ЕС вопрос: «Платят ли люди в вашей стране налоги пропорционально своему доходу и богатству?» Большинство людей в Латвии так не считают.
Латвия - на последнем месте
Как сообщает Euronews, по всему Европейскому союзу каждый пятый респондент заявил, что налоги в их стране уплачиваются «в значительной степени» пропорционально доходу и богатству. Доля тех, кто ответил таким образом, варьируется от всего 8% в Латвии до 38% в Финляндии. То есть в Латвии оказалась самая низкая доля опрошенных, считающих, что налоги в стране платятся по справедливости.
По меньшей мере трое из десяти человек в Люксембурге (36%), Дании (32%), Австрии (32%), на Мальте (31%), в Германии (31%) и Греции (30%) также считают, что люди в их странах платят налоги "в значительной степени" пропорционально своим доходам и богатству.
С другой стороны, Литва, Польша и Чехия (по 9%) очень близки к Латвии, где лишь немногие ответили на этот вопрос подобным образом.
Четкие географические тенденции
Около половины респондентов в ЕС (51%) считают, что люди платят налоги "в некоторой степени" в соответствии с их доходами и состоянием. Эта доля варьируется от 33% в Венгрии и Хорватии до 59% на Кипре. В Латвии - 48%.
Большинство стран находятся в диапазоне от 45 до 55%, то есть этот ответ является наиболее распространенным в 23 из 27 стран ЕС.
Примерно каждый четвертый житель ЕС (24%) считает, что граждане его страны "совсем не" платят налоги, справедливо соразмерные их доходам и богатству. В четырех странах эту точку зрения разделяет почти половина респондентов: Венгрия (50%), Хорватия (48%), Эстония (47%) и Болгария (46%). В Латвии - 36%.
"Эти результаты указывают на четкие географические тенденции в восприятии людьми справедливости налогообложения. В целом, скандинавские и западноевропейские страны выражают более позитивное мнение, в то время как южноевропейские страны более разделены. Напротив, восточноевропейские члены ЕС склонны считать свои налоговые системы менее справедливыми", - сообщает Euronews.
Люди не верят в справедливость
"Там, где граждане воспринимают процедуры как прозрачные, а правила - как применяемые одинаково ко всем, налоговая мораль и добровольное соблюдение законов, как правило, сильны", - говорит профессор экономической психологии Эрик Кирхлер из Венского университета.
Он отметил, что в таких странах, как Дания и Финляндия, которые неизменно входят в число мировых лидеров по уровню управления и честности, граждане отмечают особенно высокий уровень восприятия справедливости налоговой системы.
В этих странах налогоплательщики ощущают явное "соотношение цены и качества". "Высококачественные государственные услуги - такие как уход за детьми, здравоохранение, образование и безопасность - делают отдачу от налогов очевидной", - добавил он.
Кирхлер отметил, что низкое институциональное доверие и слабый административный потенциал, характерные для стран Восточной и Южной Европы, часто подрывают эти представления.
