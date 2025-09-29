В ЕС хотят ввести новый налог, который затронет многих жителей Латвии

Как рассказал комиссар, по аналогии с подходом Еврокомиссии к табаку, потребители опасных для здоровья продуктов должны вносить финансовый вклад, поскольку они с большей вероятностью будут обращаться к системам здравоохранения. По словам источника в Комиссии, сбор мог бы основываться на приложениях, измеряющих степень переработки продуктов питания, например Truefood.