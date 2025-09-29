В ЕС хотят ввести новый налог, который затронет многих жителей Латвии
Еврокомиссару предстоит еще много работы.
В ЕС хотят ввести новый налог, который затронет многих жителей Латвии

Комиссар ЕС по здравоохранению Оливер Вархели выразил готовность рассмотреть систему налогообложения продуктов с высоким содержанием сахара, жира и соли для финансирования общественного здравоохранения. Об этом сообщает Euractiv.

Как рассказал комиссар, по аналогии с подходом Еврокомиссии к табаку, потребители опасных для здоровья продуктов должны вносить финансовый вклад, поскольку они с большей вероятностью будут обращаться к системам здравоохранения. По словам источника в Комиссии, сбор мог бы основываться на приложениях, измеряющих степень переработки продуктов питания, например Truefood.

«Речь не о том, чтобы ограничивать доступность товаров, которые люди хотят покупать. Мы можем влиять на выбор — и, по моему мнению, именно этим и должны заниматься», — добавил Вархели.

Комиссар отметил, что если такая дискуссия продвинется, необходимо обеспечить, чтобы поступающие доходы тратились бы исключительно на общественное здравоохранение, а не на закрытие бюджетных дыр.

Некоторые страны ЕС уже сами ввели похожие налоги. Например, в Латвии акцизным налогом обкладываются подслащенные напитки. 

На сегодня 11 стран ЕС и Каталония ввели те или иные формы налогообложения на вредные продукты. Девять из них — включая Бельгию, Хорватию, Финляндию, Францию, Ирландию, Латвию, Нидерланды, Польшу, Португалию и Каталонию — сосредоточились исключительно на напитках, подслащённых сахаром. Дания облагает налогом мороженое, шоколад и кондитерские изделия, Венгрия — и напитки и вредную еду.

