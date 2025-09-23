Латвийские банкиры предупредили о налоге, который ухудшает ситуацию в стране

Церпс пояснил, что эта положительная динамика способствует доступности жилья для населения и поддерживает инвестиции предприятий. В то же время на кредитный потенциал негативно влияет солидарный взнос, который применяется только к банковскому сектору и создает в Латвии менее благоприятную среду финансирования, чем в Литве и Эстонии. В Литве новые кредиты исключены из базы для аналогичного налога, а в Эстонии такой сбор вовсе отсутствует.