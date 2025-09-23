Латвийские банкиры предупредили о налоге, который ухудшает ситуацию в стране
В контексте формирования государственного бюджета следовало бы оценить негативное влияние солидарного взноса на конкурентоспособность Латвии. Об этом заявил председатель правления Ассоциации финансовой отрасли (Finanšu nozares asociācija - FNA) Улдис Церпс.
Объемы кредитования продолжают расти как в сегменте частных лиц, так и предприятий. Данные Европейского центробанка (ЕЦБ) показывают, что в первые семь месяцев 2025 года объем кредитов, выданных банками предприятиям, увеличился примерно на 13,6%, а домохозяйствам – на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Церпс пояснил, что эта положительная динамика способствует доступности жилья для населения и поддерживает инвестиции предприятий. В то же время на кредитный потенциал негативно влияет солидарный взнос, который применяется только к банковскому сектору и создает в Латвии менее благоприятную среду финансирования, чем в Литве и Эстонии. В Литве новые кредиты исключены из базы для аналогичного налога, а в Эстонии такой сбор вовсе отсутствует.
В первом квартале этого года банки выплатили в виде солидарного взноса более 30 миллионов евро.
Как отметил Церпс, ЕЦБ выразил обеспокоенность долгосрочным воздействием этого сбора на капитал банков и стабильность финансовой системы, а Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал воздержаться от введения подобного платежа.
«Именно сейчас, в контексте формирования бюджета на 2026 год, важно оценить негативное влияние этого инструмента на конкурентоспособность Латвии, так как только конкурентоспособный банковский сектор способен эффективно поддерживать экономику», – подчеркнул Церпс.
Напомним, что с этого года латвийские банки платят специальный налог со своих сверхприбылей. Планируется, что с помощью этого налога в бюджет 2025 года будет привлечено 96 миллионов евро, в 2026 году – 60,8 миллиона евро, а в 2027 году – 66 миллионов евро.
Законом установлено, что солидарный взнос составляет 60% от расчетной базы. Базой считается та часть чистых процентных доходов кредитного учреждения за календарный год, которая более чем на 50% превышает среднегодовые процентные доходы за последние пять финансовых лет – с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.
Как ранее писал Otkrito.lv, крупнейший в Латвии банк объявил клиентам, что будущие пенсии увеличатся у них на десятки тысяч евро.