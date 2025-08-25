Крупнейший в Латвии банк объявил клиентам, что будущие пенсии увеличатся у них на десятки тысяч евро
Swedbank разослал своим клиентам следующее сообщение: с 1 августа существенно снизились комиссии пенсионных планов 2-го уровня — до 30%. Это крупнейшее снижение комиссий в истории пенсионных планов банка.
Новые комиссии за управление пенсионным планом теперь составляют от 0,27% до 0,30% (в зависимости от выбранного плана).
"Более низкие комиссии означают больший накопленный капитал для вашей будущей пенсии", - уверяет банк. Каждый сэкономленный евро остается в накоплениях и дает возможность капиталу расти быстрее.
Банк приводит такой пример. Если вы получаете зарплату 1000 EUR до уплаты налогов, то 5% (50 EUR) ежемесячно направляются в пенсионный накопительный фонд. За год это составляет 600 EUR. Благодаря снижению комиссии в долгосрочной перспективе накопленная сумма увеличится на 3–5%. "Это могут быть десятки тысяч евро, которые вы сможете получить, выходя на пенсию", - утверждают шведские банкиры.
