Крупнейший в Латвии банк объявил клиентам, что будущие пенсии увеличатся у них на десятки тысяч евро

Банк приводит такой пример. Если вы получаете зарплату 1000 EUR до уплаты налогов, то 5% (50 EUR) ежемесячно направляются в пенсионный накопительный фонд. За год это составляет 600 EUR. Благодаря снижению комиссии в долгосрочной перспективе накопленная сумма увеличится на 3–5%. "Это могут быть десятки тысяч евро, которые вы сможете получить, выходя на пенсию", - утверждают шведские банкиры.