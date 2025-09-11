VID рассказал жителям Латвии еще об одном способе вернуть переплаченные налоги

Как сообщает ведомство, эта возможность подходит тем, у кого нет подтверждающих документов для так называемых «оправданных расходов», которые необходимо прикладывать к годовой декларации. Переплата налога за прошлый год, если таковая образовалась, будет перечислена на указанный в заявлении банковский счет в период с 1 октября по 31 декабря 2025 года.