Подавать заявку следует через EDS.
VID рассказал жителям Латвии еще об одном способе вернуть переплаченные налоги

Жители, которые хотят получить переплаченный подоходный налог с населения, не подавая годовую декларацию о доходах, могут до 30 сентября подать заявление в Службу госдоходов (VID).

Есть нюансы

Как сообщает ведомство, эта возможность подходит тем, у кого нет подтверждающих документов для так называемых «оправданных расходов», которые необходимо прикладывать к годовой декларации. Переплата налога за прошлый год, если таковая образовалась, будет перечислена на указанный в заявлении банковский счет в период с 1 октября по 31 декабря 2025 года.

Автоматический возврат подоходного налога осуществляется только на основании данных, которые находятся в распоряжении VID:

  • если в течение года к зарплате или пенсии человека не были применены все налоговые льготы (например, на иждивенцев, для лиц с низкими доходами, инвалидностью, для политически репрессированных или участников национального сопротивления);
  • если у человека в предыдущем году были вложения в частные пенсионные фонды или накопительное страхование жизни, при условии что пенсионный фонд или страховая компания зарегистрированы в Латвии.

Если же человек хочет получить возврат налога и за другие оправданные расходы — медицину, стоматологию, образование, детские кружки или пожертвования, — тогда необходимо подать годовую декларацию о доходах с приложением подтверждающих документов.

Как подать заявление на автоматический возврат налога?

Заявление рекомендуется подавать через систему электронного декларирования VID (EDS). Бланк заявления доступен в разделе EDS: Izveidot jaunu dokumentu – Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti – Iesniegums automātiskai nodokļa atmaksas saņemšanai, neiesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Если же такой возможности нет, заявление можно подать лично в любом клиентском центре VID или в объединённых центрах обслуживания клиентов государства и самоуправлений, а также отправить по почте в VID.

