Сиетиня и Скуиньш - лучшие спортсмены Латвии 2025 года
Латвия назвала лучших спортсменов 2025 года: Анете Сиетиня и Томс Скуиньш получили «Награду трёх звёзд» за выдающиеся достижения, а вместе с ними отмечены сильнейшие команды, тренеры и яркие таланты латвийского спорта.
Копьеметательница Анете Сиетиня и шоссейный велогонщик Томс Скуиньш признаны лучшими спортсменами Латвии в 2025 году и удостоены "Награды трех звезд". Сиетиня получила эту награду впервые в своей спортивной карьере, а Скуиньш - во второй раз.
В прошедшем сезоне Сиетиня завоевала серебряную медаль на чемпионате мира, что является наивысшим достижением для латвийских копьеметателей на мировых первенствах после восстановления независимости Латвии.
Скуиньш в прошлом году подтвердил свой статус как представителя элиты европейского и мирового велоспорта. На чемпионатах мира и Европы он занял пятые места.
Лучшей командой года названа мужская сборная Латвии по флорболу, которая в декабре 2024 года, когда завершился прием заявок на "Награду трех звезд" за 2024 год, заняла четвертое место на чемпионате мира. В свою очередь лучшей малой командой года назван дуэт пляжных волейболисток Тины Граудини и Анастасии Самойловой, выигравших чемпионат мира.
Лучшим тренером года стал тренер Сиетини Гинтс Паламейкс, а лучшим тренером по работе с молодежью - пляжный волейболист Мартиньш Плявиньш. Спортсменом года в технических видах спорта назван мотогонщик Анджей Лебедев, а награду как восходящая звезда в спорте получила биатлонистка Эстере Волфа. Паралимпийскими спортсменами года стали легкоатлетка Диана Круминя и наездник Рихардс Сникус.
Награду как лучший спортивный журналист получил журналист сайта Sportacentrs.com и хоккейный обозреватель Улвис Броже.
Лучшим учителем спорта стал Арвис Спруде, который работает в Кулдигской основной школе Зебериньша, а лауреатом награды за значимый вклад в развитие спорта - один из самых известных тренеров в истории латвийского женского волейбола Андрис Витаутс Клявиньш.
Спортивной семьей года названа семья Цериньшей из Цесисского края - мама Мадара, отец Кристапс и старший сын Карлис, а самым спортивным самоуправлением - Рига.