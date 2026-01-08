Сиетиня и Скуиньш - лучшие спортсмены Латвии 2025 года

Лучшей командой года названа мужская сборная Латвии по флорболу, которая в декабре 2024 года, когда завершился прием заявок на "Награду трех звезд" за 2024 год, заняла четвертое место на чемпионате мира. В свою очередь лучшей малой командой года назван дуэт пляжных волейболисток Тины Граудини и Анастасии Самойловой, выигравших чемпионат мира.