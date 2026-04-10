За работу в больнице Екабпилса врач просит 15 000 евро в месяц
15 тысяч евро в месяц — такую зарплату запросил врач, проявивший интерес к работе в Екабпилсской региональной больнице на должности заведующего отделением травматологии, сообщает 360TV Ziņas.
Такое предложение оказалось неприемлемым для руководства больницы и самоуправления - планируемая зарплата заведующего отделением составляет 7000 евро. При этом данный врач до сих пор остается единственным кандидатом на вакансию, которая уже два месяца остается незаполненной.
Тем временем ситуация в больнице становится все более сложной. После жалоб нескольких пациентов Екабпилсская региональная больница отстранила от работы двух травматологов, в результате чего пришлось закрыть все отделение травматологии.
Изначально планировалось, что эти врачи, являющиеся гражданами третьих стран, смогут пройти обучение, повысить квалификацию и продолжить работу в больнице. Однако этот план не был реализован: после первых пяти жалоб появились и новые. В настоящее время, возможно, у врачей приостановлены сертификаты, что лишает их права как работать, так и проходить обучение.
Чтобы решить проблему, больница объявила набор как на должности травматологов, так и заведующего отделением, предлагая привлекательные условия — высокую зарплату, стипендии, отремонтированные квартиры и другие бонусы. Тем не менее кандидатов по-прежнему нет, отделение травматологии стоит пустым уже с начала февраля, а пациенты с травмами отправляются в другие больницы - чаще всего в Мадону и Даугавпилс.