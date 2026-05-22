Скандал в латвийских больницах: как министр здравоохранения объясняет возможное хищение 3,6 млн евро
Коррупционный скандал в латвийской медицине набирает обороты: следствие подозревает крупнейшие больницы страны в сговоре с поставщиками ради побед в тендерах. Что по этому поводу говорит министр здравоохранения Хосам Абу Мери?
В четверг правоохранительные органы сообщили, что должностные лица Клинической университетской больницы имени Паулса Страдиня (PSKUS), Травматологической и ортопедической больницы (TOS), а также Видземской больницы, возможно, договаривались с конкретными поставщиками медицинских товаров об их победе в тендерах. Также было указано, что Европейская прокуратура (EPPO) и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сходятся во мнении о существовании системных проблем в больничных закупках, поскольку возможные недобросовестные действия уже выявлены в нескольких больницах разных регионов Латвии.
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери подчеркнул, что его министерство будет сотрудничать с правоохранительными органами в рамках уголовных процессов, связанных с больничными закупками.
Министр признал, что это очень серьезный и неприятный для репутации системы здравоохранения сигнал. После публичных заявлений Европейской прокуратуры Министерство здравоохранения уже обратилось в соответствующее учреждение и подтвердило готовность к сотрудничеству. «В настоящее время подробная информация о конкретных обстоятельствах расследования не предоставлена ни Министерству здравоохранения, ни держателю капитальных долей, и я это понимаю и уважаю, поскольку расследование продолжается», — отметил Абу Мери.
Он подчеркнул, что любые подобные расследования находятся в компетенции правоохранительных органов, и оценивать их следует, исходя из выводов следствия, а не предположений.
«Без обоснованной информации я бы воздержался от обобщений или разговоров о системной ошибке, однако любые сигналы о возможных нарушениях в государственных закупках воспринимаются очень серьезно», — считает министр.
Он подчеркнул, что последовательно выступает за открытость, добросовестность и прозрачное управление в сфере здравоохранения, отметив, что у Министерства здравоохранения нулевая терпимость к коррупции и любому злоупотреблению доверенной властью. Любые подозрения в противоправных действиях должны расследоваться компетентными органами, а ответственность определяться в установленном законом порядке, указал министр здравоохранения.
Он напомнил, что процесс организации закупок в Латвии строго регулируется для минимизации рисков политического влияния. Решения о требованиях тендеров, оценке предложений и выборе поставщиков принимают конкретные закупочные комиссии и ответственные должностные лица, а не политики.
«Я убежден, что и Министерство здравоохранения, и медицинские учреждения полностью сотрудничают и продолжат полноценно сотрудничать с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию», — пообещал министр.
По его мнению, сейчас важно позволить расследованию идти без преждевременных выводов, чтобы можно было объективно оценить все обстоятельства и только после этого делать обоснованные выводы, если это потребуется.
Как в четверг сообщил KNAB, в результате предполагаемых преступных действий была утверждена сумма контрактов не менее чем на 3 679 964 евро, профинансированных из средств бюджета Латвии и Европейского союза.