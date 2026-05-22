Скандал в латвийских больницах: как министр здравоохранения объясняет возможное хищение 3,6 млн евро

В четверг правоохранительные органы сообщили, что должностные лица Клинической университетской больницы имени Паулса Страдиня (PSKUS), Травматологической и ортопедической больницы (TOS), а также Видземской больницы, возможно, договаривались с конкретными поставщиками медицинских товаров об их победе в тендерах. Также было указано, что Европейская прокуратура (EPPO) и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сходятся во мнении о существовании системных проблем в больничных закупках, поскольку возможные недобросовестные действия уже выявлены в нескольких больницах разных регионов Латвии.