Рижская Восточная больница продолжает оказывать помощь раненым украинским военным
Рижская Восточная больница уже в 38-й раз совместно с благотворительным проектом M-Help.com приняла украинских военнослужащих, тяжело пострадавших в развязанной Россией войне. На этот раз долгий путь до крупнейшей больницы Латвии преодолели 25 раненых украинских военных, а всего с начала войны в Восточной больнице приняли уже 899 пациентов, доставленных из Украины.
Всем прибывшим из Украины пациентам в клинике провели всестороннюю оценку состояния здоровья, включая лабораторные исследования и тестирование на наличие мультирезистентных инфекций, которые в условиях войны быстро распространяются. Нескольким пострадавшим специалисты отделения неотложной радиологии провели дополнительные обследования для уточнения характера травм.
После обследований военнослужащих в зависимости от характера травм переведут в другие медицинские и реабилитационные учреждения Латвии.
Планируется, что один пациент продолжит сложное и длительное лечение в клинике травматологии и ортопедии Восточной больницы, а также в клинике хирургических инфекций. В лечении пострадавших участвуют специалисты разных профилей — травматологи, хирурги, микрохирурги, инфектологи, врачи физикальной и реабилитационной медицины, физиотерапевты, эрготерапевты, радиологи и лабораторные специалисты.
После первоначальной оценки состояния здоровья восемь пациентов переведут в Национальный реабилитационный центр «Вайвари», четырех — в реабилитационный центр «Лигатне», а еще 12 пациентов — в Национальный реабилитационный центр «Яункемери».
Пациенты, пострадавшие в войне в Украине, доставляются в Восточную больницу благодаря частной инициативе основателей благотворительного проекта M-Help.com Арвиса Рекетса и Мартиньша Мединиекса.
