Банк Латвии понизил прогноз экономического роста страны на этот год

Как указали в БЛ, перспективы роста народного хозяйства ухудшаются из-за потрясений во внешней среде, что ослабляет внешний спрос и усиливает осторожность потребителей и инвесторов. В свою очередь инвестиции в производство товаров военного и двойного назначения, а также реализация крупных государственных проектов становятся все более значимыми факторами роста, позволяя сохранить прогноз его умеренных темпов. Таким образом, прирост ВВП в ближайшие годы будет более медленным, но все же положительным.