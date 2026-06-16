Банк Латвии понизил прогноз экономического роста страны на этот год
Банк Латвии (БЛ) снизил прогноз прироста валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии на этот год с прогнозировавшихся ранее 2,8% до 2%, сообщил во вторник руководитель управления монетарной политики БЛ Улдис Руткасте, представляя новейшие экономические прогнозы.
Прогноз экономического роста на 2027 год снижен с прогнозировавшихся в декабре прошлого года 2,9% до 2,4%, а прогноз прироста ВВП на 2028 год - с 3,2% до 3%.
Как указали в БЛ, перспективы роста народного хозяйства ухудшаются из-за потрясений во внешней среде, что ослабляет внешний спрос и усиливает осторожность потребителей и инвесторов. В свою очередь инвестиции в производство товаров военного и двойного назначения, а также реализация крупных государственных проектов становятся все более значимыми факторами роста, позволяя сохранить прогноз его умеренных темпов. Таким образом, прирост ВВП в ближайшие годы будет более медленным, но все же положительным.
БЛ отмечает, что под влиянием военных действий на Ближнем Востоке увеличиваются расходы на транспорт, топливо, упаковку, минеральные удобрения и другие издержки. В настоящее время фермеры, производители, торговцы и другие участники народного хозяйства в значительной степени компенсируют рост издержек за счет маржи прибыли и ранее созданных на складах запасов товаров промежуточного потребления. Таким образом, часть роста издержек как реальное бремя проявится лишь на следующем этапе заготовки сырья.
Созданные ранее потребителями накопления, по мнению БЛ, амортизируют новые волны осторожности в частном потреблении, помогая сохранить умеренный рост. Таким образом, более быстрое восстановление потребления, которое прогнозировалось ранее, вновь будет отложено - в основном из-за геополитических потрясений.
Неопределенность также замедлит рост инвестиций, однако в целом сохранится достигнутый в прошлом году высокий уровень, а в 2028 году он даже укрепится. Эта сравнительная стабильность будет поддерживаться несколькими факторами - инвестициями в производство товаров военного назначения, активизацией жилищного строительства и крупными правительственными инвестициями и расходами на оборону.
Как отметили в БЛ, ситуация на рынке труда остается напряженной, хотя из-за более слабого экономического роста спрос на рабочую силу немного снижается.
В связи с этим БЛ немного повысил прогноз безработицы. В предложении рабочей силы не наблюдается существенного увеличения, поскольку рост экономической активности населения лишь частично компенсирует старение общества и влияние миграционных потоков. В то же время спрос на рабочую силу снижается лишь незначительно, поэтому рынок труда останется напряженным.
В свою очередь рост зарплат будет несколько медленнее, чем предполагалось в декабре. Это будет обусловлено более слабым экономическим ростом и более умеренным спросом на рабочую силу. В то же время более высокая инфляция ограничит более резкое замедление роста зарплат.
По прогнозам центрального банка, в конце 2026 года безработица в Латвии составит 6,7% экономически активного населения, в конце 2027 года - 6,5%, а в конце 2028 года - 6,3%.
В свою очередь рост брутто-зарплат в 2026 году прогнозируется в размере 7,4%, в 2027 году - в размере 7,3%, а в 2028 году - 7,5%.