Сборной Ирана приказали покинуть США сразу после матча на ЧМ по футболу
После матча группового этапа чемпионата мира по футболу против Новой Зеландии сборной Ирана было предписано покинуть территорию США и отправиться на свою тренировочную базу в Мексике, сообщил главный тренер команды Амир Галеноэй.
Главный тренер иранской команды не уточнил, кто именно распорядился о выезде сборной из США, однако это произошло значительно раньше, чем планировалось. Команда намеревалась остаться на ночь в Калифорнии и восстановиться после матча, но ей этого не позволили.
«Нам не дали времени на отдых. После игры нам сообщили, что мы должны немедленно уехать», — пожаловался Галеноэй. - Для нас было очень важно восстановиться, но нас попросили сразу же сесть в самолёт до Тихуаны и вернуться на нашу базу».
Участие сборной Ирана в финальном турнире чемпионата мира оказалось под угрозой после войны, начатой США и Израилем против Ирана 28 февраля. Тем не менее национальная команда решила принять участие в турнире, несмотря на то, что Международная федерация футбола (FIFA) отклонила её просьбу перенести три матча группового этапа за пределы США.
«Честно говоря, мы не знаем, почему нас отправляют обратно», — сказал Галеноэй. - Мне кажется, это очень странно. Похоже, что другие решают за нас. Решения относительно нас принимаются где-то ещё. Мы должны были прибыть за два дня до матча и оставаться здесь до завтрашнего дня, чтобы восстановиться».
«Думаю, что наша команда, возможно, является самой притесняемой на этом чемпионате мира», — резюмировал главный тренер сборной Ирана.
Следующий матч группового этапа чемпионата мира сборная Ирана также проведёт в Инглвуде, где в воскресенье встретится со сборной Бельгии. Третий матч иранцы сыграют в конце следующей недели в Сиэтле против сборной Египта.