Сборной Ирана приказали покинуть США сразу после матча на ЧМ по футболу

«Честно говоря, мы не знаем, почему нас отправляют обратно», — сказал Галеноэй. - Мне кажется, это очень странно. Похоже, что другие решают за нас. Решения относительно нас принимаются где-то ещё. Мы должны были прибыть за два дня до матча и оставаться здесь до завтрашнего дня, чтобы восстановиться».