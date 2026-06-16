Сборной Ирана приказали покинуть США сразу после матча на ЧМ по футболу
Фото: ZUMAPRESS.com
Иранские болельщики смело размахивали флагом.
В мире

Сборной Ирана приказали покинуть США сразу после матча на ЧМ по футболу

Отдел спорта

Otkrito.lv

После матча группового этапа чемпионата мира по футболу против Новой Зеландии сборной Ирана было предписано покинуть территорию США и отправиться на свою тренировочную базу в Мексике, сообщил главный тренер команды Амир Галеноэй.

В матче группы G чемпионата мира сборные Ирана и Новой Зеландии сыграли вничью — 2:2 (1:1).

Главный тренер иранской команды не уточнил, кто именно распорядился о выезде сборной из США, однако это произошло значительно раньше, чем планировалось. Команда намеревалась остаться на ночь в Калифорнии и восстановиться после матча, но ей этого не позволили.

«Нам не дали времени на отдых. После игры нам сообщили, что мы должны немедленно уехать», — пожаловался Галеноэй. - Для нас было очень важно восстановиться, но нас попросили сразу же сесть в самолёт до Тихуаны и вернуться на нашу базу».

Участие сборной Ирана в финальном турнире чемпионата мира оказалось под угрозой после войны, начатой США и Израилем против Ирана 28 февраля. Тем не менее национальная команда решила принять участие в турнире, несмотря на то, что Международная федерация футбола (FIFA) отклонила её просьбу перенести три матча группового этапа за пределы США.

«Честно говоря, мы не знаем, почему нас отправляют обратно», — сказал Галеноэй. - Мне кажется, это очень странно. Похоже, что другие решают за нас. Решения относительно нас принимаются где-то ещё. Мы должны были прибыть за два дня до матча и оставаться здесь до завтрашнего дня, чтобы восстановиться».

«Думаю, что наша команда, возможно, является самой притесняемой на этом чемпионате мира», — резюмировал главный тренер сборной Ирана.

Следующий матч группового этапа чемпионата мира сборная Ирана также проведёт в Инглвуде, где в воскресенье встретится со сборной Бельгии. Третий матч иранцы сыграют в конце следующей недели в Сиэтле против сборной Египта.
 

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