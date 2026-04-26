Жизнь на 425 евро в месяц: этой весной в Латвии стало больше бедных людей
В конце марта этого года в Латвии было 42 363 человека, которым был присвоен статус малоимущего, что на 1,3% больше, чем в конце февраля, и на 2,9% больше, чем в конце января, следует из информации Министерства благосостояния.
Одновременно в конце марта в стране было 17 694 человека, которым присвоен статус малообеспеченного. Это на 5,1% больше, чем в конце февраля, и на 9,6% больше, чем в конце января.
Порог дохода для малоимущего домохозяйства определяется на уровне 50% медианы доходов. В 2026 году этот порог для первого или единственного человека в домохозяйстве составляет 425 евро, для остальных членов домохозяйства — 298 евро.
В свою очередь, порог дохода для малообеспеченного домохозяйства каждое самоуправление вправе устанавливать не выше 80% медианы доходов, но не ниже порога для малоимущего домохозяйства.
Максимальный размер порога дохода для малообеспеченного домохозяйства в 2026 году составляет 680 евро для первого или единственного человека в домохозяйстве и 476 евро — для остальных членов домохозяйства.
