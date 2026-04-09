По итогам последних подсчетов, Латвия названа одной из самых бедных стран Европы
В 2025 году ВВП на душу населения в стандартах покупательной способности (СПС) сильно различался по Европе, подводит итоги Eurostat. При среднем показателе по ЕС, равном 100, он варьировался от 68 в Болгарии и Греции до 239 в Люксембурге. Латвия оказалась намного ближе к Болгарии, чем к Люксембургу.
Eurostat объясняет, что после корректировки на ценовые различия средний житель ЕС может позволить себе 100 единиц общей корзины товаров и услуг. В Болгарии и Греции можно позволить себе около 68 таких единиц, тогда как в Люксембурге - около 239 единиц; почти столь же высокий уровень у Ирландии - 237 единиц.
Люксембург и Ирландия имеют самый высокий ВВП на душу населения - на 139 % и 137 % выше среднего по ЕС соответственно. Напротив, в Болгарии и Греции этот показатель на 32 % ниже среднего по ЕС.
Если не считать эти два выбивающихся из ряда случая, самыми высокими показателями ВВП на душу населения в СПС могут похвастаться Нидерланды - 134 % от среднего по ЕС, далее следуют Дания (127 %) и Австрия (117 %).
Германия (115 %), Бельгия (115 %), Швеция (110 %), Мальта (110 %) и Финляндия (101 %) - другие страны с уровнем выше среднего по ЕС.
В Латвии ВВП на душу населения составляет 71% от среднего по ЕС, что ставит ее на третье место с конца, сразу за вышеозначенными Грецией и Болгарией.
Помимо Греции и Болгарии, еще шесть стран имеют ВВП на душу населения в СПС как минимум на 20 % ниже среднего по ЕС. Это Латвия (71 %), Словакия (75 %), Венгрия (76 %), Хорватия (78 %), Румыния (79 %) и Эстония (79 %).
Близко к этому уровню находятся Польша и Португалия, где показатель составляет по 81% от среднего по ЕС. В Литве - 88%.
В пересчете на евро с учетом СПС средний ВВП на душу населения в ЕС по предварительным данным в 2025 году составил около 41 600 евро. Среди стран ЕС показатель колеблется от 28 300 евро в Болгарии до 99 300 евро в Люксембурге. В Латвии - 29 500 евро.
