Неприятные новости: уровень материального благополучия жителей Латвии объявлен самым низким во всем ЕС

В Эстонии, кстати, дела тоже не очень. Потребление там на 26 процентов ниже среднего по ЕС. Разница с Латвией, как видим, совсем небольшая. Зато в Литве все в относительном порядке - ее жители только на 12 процентов отстают в потреблении от среднего по Евросоюзу.