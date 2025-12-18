Неприятные новости: уровень материального благополучия жителей Латвии объявлен самым низким во всем ЕС
В 2024 году уровни фактического индивидуального потребления (actual individual consumption - AIC) в странах ЕС варьировались от 72 до 146 процентов от среднего по ЕС, который принят за 100.
Позади Европы всей
При подсчетах Eurostat AIC на душу населения был выражен в стандартах покупательной способности (PPS) и использован как показатель материального благосостояния домохозяйств.
В прошлом году в 10 странах AIC на душу населения был равен среднему по ЕС или превышал его. Лидером стал Люксембург с показателем на 46 процентов выше среднего по ЕС, за ним следовали Нидерланды (на 20 процентов выше) и Германия (на 19 процентов выше).
Самые низкие уровни AIC на душу населения были зафиксированы в Латвии (на 28 процентов ниже среднего по ЕС), а также в Болгарии и Венгрии (обе страны — на 27 процентов ниже).
В Эстонии, кстати, дела тоже не очень. Потребление там на 26 процентов ниже среднего по ЕС. Разница с Латвией, как видим, совсем небольшая. Зато в Литве все в относительном порядке - ее жители только на 12 процентов отстают в потреблении от среднего по Евросоюзу.
ВВП тоже не очень
Различия по ВВП на душу населения оказались более выраженными, чем по фактическому индивидуальному потреблению. Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения в PPS, который является показателем экономической активности, также существенно различался между странами ЕС. В 10 странах ВВП на душу населения превышал средний уровень по ЕС.
Самый высокий ВВП на душу населения был зафиксирован в Люксембурге (245 процентов от среднего по ЕС), Ирландии (221 процент) и Нидерландах (134 процента). На другом конце шкалы самые низкие показатели ВВП на душу населения были отмечены в Болгарии (66 процентов от среднего по ЕС), Латвии (68 процентов) и Греции (69 процентов).
