Исследование благополучия работников в Латвии выявило довольно неприятную вещь
Исследовательская компания Kantar провела опрос, чтобы выяснить, сталкивались ли люди за последний год с признаками профессионального выгорания. Результаты исследования были также сопоставлены с данными, полученными в 2018 и 2023 годах, чтобы определить изменения в динамике.
Кто горит на работе?
Результаты исследования, проведенного Kantar, показывают, что почти две трети (64%) работников за последний год столкнулись с какими-либо эмоциональными или психологическими трудностями, а признаки выгорания на работе испытали примерно две пятых (44%) работников. Среди работающих 42% таких признаков не испытывали.
Относительно чаще выгорание в течение последнего года на работе испытали женщины, молодые сотрудники (18–24 года), занятые в сфере образования, работники государственного или муниципального сектора и крупных предприятий (250 и более работников), те, кто работает более 41 часа в неделю, кто оценивает свою рабочую нагрузку как слишком высокую, кто описывает свое эмоциональное состояние на работе как негативное, а также жители Риги.
Реже в течение последнего года признаки выгорания на работе испытывали мужчины, работники, оценивающие свою нагрузку как соответствующую, занятые в небольших (10–49 работников) компаниях, те, кто описывает свое эмоциональное состояние на работе как положительное, а также жители сельских территорий.
Положительным фактом можно считать то, что за семь лет, то есть с 2018 года, когда проводилось первое измерение, наблюдается тенденция к снижению доли работников, переживших признаки выгорания (соответственно с 48% до 44%), однако следует понимать, что эта доля по-прежнему очень высока. По сравнению с исследованием, проведенным два года назад (в 2023 году), статистически значимых различий в отношении пережитого на работе выгорания не наблюдается, но реже давался ответ «трудно сказать».
Целая куча проблем
Наиболее распространенные признаки выгорания — это постоянная физическая или эмоциональная усталость, а также нежелание брать на себя новые обязанности. С этими признаками сталкивались более двух пятых работников.
Примерно треть работников не может сосредоточиться, постоянно живет с чувством тревоги, из-за работы не может уснуть и реагирует агрессивно даже на незначительные проблемы.
Каждый четвертый работающий употребляет алкоголь для снижения стресса, а также сталкивается с расстройствами пищевого поведения. Примерно каждый пятый сотрудник использует безрецептурные или рецептурные лекарства для снижения тревожности или часто болеет.
Каждый десятый из-за работы обращается к специалисту — психологу, психотерапевту, психиатру и т. п.