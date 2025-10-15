Исследование благополучия работников в Латвии выявило довольно неприятную вещь

Положительным фактом можно считать то, что за семь лет, то есть с 2018 года, когда проводилось первое измерение, наблюдается тенденция к снижению доли работников, переживших признаки выгорания (соответственно с 48% до 44%), однако следует понимать, что эта доля по-прежнему очень высока. По сравнению с исследованием, проведенным два года назад (в 2023 году), статистически значимых различий в отношении пережитого на работе выгорания не наблюдается, но реже давался ответ «трудно сказать».