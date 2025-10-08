Население тихо сходит с ума? В Латвии отмечен резкий рост числа обращений к психиатру

«Все больше компаний включают поддержку психического здоровья в полисы медицинского страхования своих сотрудников. Особенно те работодатели, которые сталкивались со случаями депрессии, выгорания и других ментальных расстройств, понимают, что в подобных ситуациях сотрудник может быть нетрудоспособным длительное время. В отличие от острых вирусных заболеваний, когда больничный длится всего несколько недель, при психических проблемах период нетрудоспособности нередко достигает полугода и более», — говорят страховщики.