Население тихо сходит с ума? В Латвии отмечен резкий рост числа обращений к психиатру
10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. В этой связи страховая компания If отмечает - по сравнению с прошлым годом количество заявлений на компенсацию расходов за услуги, связанные с улучшением психического здоровья, увеличилось на 21,8 %, а число застрахованных лиц, воспользовавшихся такими услугами, выросло на 23 %.
Наиболее востребованы консультации психологов и психотерапевтов, однако клиенты все чаще выбирают и услуги, направленные на общее улучшение самочувствия, например, консультации диетолога и биоимпедансные измерения, которые позволяют определить состав тела — соотношение жира, мышц и воды.
«Все больше компаний включают поддержку психического здоровья в полисы медицинского страхования своих сотрудников. Особенно те работодатели, которые сталкивались со случаями депрессии, выгорания и других ментальных расстройств, понимают, что в подобных ситуациях сотрудник может быть нетрудоспособным длительное время. В отличие от острых вирусных заболеваний, когда больничный длится всего несколько недель, при психических проблемах период нетрудоспособности нередко достигает полугода и более», — говорят страховщики.
В осенний сезон, когда дни становятся короче, а вечера — темнее, особенно важно обращать внимание на свое самочувствие. Улучшить психическое здоровье и чувствовать себя бодрее помогают простые ежедневные привычки:
- Полноценный сон и отказ от использования гаджетов перед сном;
- Регулярная физическая активность — движение снижает стресс, улучшает настроение и укрепляет как тело, так и разум;
- Сбалансированное питание — рацион, богатый овощами, цельнозерновыми продуктами и белками, снабжает организм необходимыми веществами и помогает поддерживать стабильный уровень энергии в течение дня;
- Время для отдыха и расслабления — занятия хобби, чтение или спокойное времяпрепровождение помогают восстановить силы и обрести эмоциональное равновесие;
- Общение с близкими — регулярные контакты с друзьями и семьей обеспечивают эмоциональную поддержку, уменьшают чувство одиночества и улучшают настроение.
