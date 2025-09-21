У европейских студентов обнаружили массу проблем с психическим здоровьем
Исследование, проведенное некоммерческой организацией Nightline France, в ходе которого было опрошено 15 000 человек из четырех стран ЕС (Германии, Франции, Ирландии и Австрии) и Великобритании, показало, что число психических расстройств среди студентов растет.
Авторы отчета связывают эту тенденцию с успеваемостью, финансовыми проблемами, а также увеличением числа людей, чувствующих себя одинокими или изолированными.
Самыми распространенными проблемами психического здоровья являются депрессия и тревожность - от них страдает 71 % респондентов. Также распространены синдром дефицита внимания и гиперактивности (25 %), расстройства пищевого поведения (20 %), расстройства личности (11 %) и зависимость (8 %).
В отчете подчеркивается, что в ЕС большинство психических расстройств проявляется в возрасте до 25 лет, а почти половина - в возрасте до 14 лет. Несмотря на это, как утверждают авторы доклада, психическое здоровье студентов недостаточно изучено.
Они обобщили результаты других недавних исследований, которые показали, что существует мало информации о психическом здоровье студентов в Европе.
По словам экспертов, существует даже отсутствие последовательности в определении психического здоровья, когда речь идет о политике и принятии решений, что создает риск путаницы и неэффективного или вредного применения.
В докладе делается вывод: "Недостаток инвестиций в психическое здоровье учащихся [оказывает] пагубное влияние на наше общество и экономику".
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире из-за депрессии и тревоги теряется 12 миллиардов рабочих дней, а ежегодные потери производительности труда составляют около 1 триллиона евро.
Как ранее писал Otkrito.lv, ученые утверждают, что глобальное потепление ухудшает психическое здоровье людей.