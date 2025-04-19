Утомленные солнцем: ученые утверждают, что глобальное потепление ухудшает психическое здоровье людей

В частности, ученые подсчитали, что жара приводит к ежегодной потере более 8450 лет здоровой жизни в Австралии. Это около 1,8% от общего бремени психических и поведенческих расстройств в стране. Исследователи предупреждают, что к 2050 году это число может увеличиться почти аж на 50%, поскольку климат продолжает теплеть, а волны тепла становятся все длиннее.