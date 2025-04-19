Утомленные солнцем: ученые утверждают, что глобальное потепление ухудшает психическое здоровье людей
Глобальное потепление критически сказывается на психическом здоровье людей.
Как говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change, повышение температуры может привести к большему количеству расстройств психического здоровья. Высокие температуры уже способствуют тысячам случаев плохого психического здоровья каждый год. Это число может резко возрасти к 2050 году, поскольку планета продолжает нагреваться.
"От легкого стресса до серьезных состояний, таких как шизофрения, повышение температуры усложняет жизнь миллионов людей", - говорит доктор Пэн Би, ведущий автор исследования из Школы общественного здравоохранения Университета Аделаиды.
В частности, ученые подсчитали, что жара приводит к ежегодной потере более 8450 лет здоровой жизни в Австралии. Это около 1,8% от общего бремени психических и поведенческих расстройств в стране. Исследователи предупреждают, что к 2050 году это число может увеличиться почти аж на 50%, поскольку климат продолжает теплеть, а волны тепла становятся все длиннее.
Особенно страдают молодые люди в возрасте от 15 до 44 лет. Речь идет о широком спектре заболеваний, связанных с эмоциональной регуляцией, мышлением и поведением, включая тревогу, депрессию, биполярное расстройство, шизофрению, расстройства, связанные с употреблением алкоголя и наркотиков.