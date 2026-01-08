Хотел помочь ребенку - и получил клеймо: сюжет на латвийском ТВ поднял непростой вопрос

Заявитель пояснил, что произошла ошибка: забирая свою внучку из школы, он заметил, возможно, потерявшегося ребенка и решил спросить, не нужно ли отвезти его домой. По мнению заявителя, это не является основанием для того, чтобы создатели передачи на основании версии одного из родителей ребенка показывали по телевидению его автомобиль и призывали сообщать о нем в полицию.