Хотел помочь ребенку - и получил клеймо: сюжет на латвийском ТВ поднял непростой вопрос
Совет по медийной этике Латвии не выявил нарушений в сюжете программы "Degpunktā" на TV3, где зрителей призывали сообщать о владельце конкретного автомобиля, который уверяет, что его оклеветали.
Телепрограмма «Degpunktā» с сюжетом, в котором были высказаны подозрения в отношении мужчины как возможного лица, угрожающего детям, не нарушила кодекс медийной этики, однако было бы целесообразно оценить возможность проинформировать зрителей о том, существует ли по-прежнему основание для вызванного медиа беспокойства по поводу данной ситуации, указал Совет по медийной этике Латвии.
Автор жалобы — житель Зиепниеккалнса — указал, что создатели программы, основываясь на односторонней информации, опубликовали запись с камеры видеонаблюдения с его автомобилем и призвали зрителей сообщать в полицию о владельце этого автомобиля. Это вызвало подозрения в отношении человека, видимого на видеоматериале, как возможного угрожающего ребенку лица.
Заявитель пояснил, что произошла ошибка: забирая свою внучку из школы, он заметил, возможно, потерявшегося ребенка и решил спросить, не нужно ли отвезти его домой. По мнению заявителя, это не является основанием для того, чтобы создатели передачи на основании версии одного из родителей ребенка показывали по телевидению его автомобиль и призывали сообщать о нем в полицию.
Совет по этике не констатировал нарушения кодекса этики в действиях медиа, однако отдельные члены совета указали на ряд недостатков в сюжете — преувеличения и несоблюдение соразмерности между целью создателей сюжета и правами заявителя.
Также были высказаны опасения, что если каждое сострадательное и неправильно понятое действие по отношению к ребенку медиа будут сразу объявлять потенциальным преступлением, люди могут начать воздерживаться от помощи детям, опасаясь, что медиа навесят на них ярлык возможного насильника.
Совет по этике рекомендовал TV3 рассмотреть возможность проинформировать зрителей о том, существует ли по-прежнему основание для вызванного медиа беспокойства по данной ситуации.