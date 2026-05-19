Будет суд! Lux Express отказалась отзывать иск против Министерства сообщения
Lux Express Latvia продолжает судебную войну с государством: перевозчик утверждает, что власти затягивают выплаты компенсаций и выдвигают незаконные требования, а убытки компании уже растут из-за инфляции и расходов на адвокатов.
Пассажирский автоперевозчик Lux Express Latvia не намерен отзывать судебный иск против Министерство сообщения Латвии и Автотранспортной дирекции (ATD) из-за задержек с выплатой компенсаций за перевозку пассажиров с льготами. Об этом сообщил член правления компании Алдис Кибенс.
Комментируя решение Совета общественного транспорта от 15 мая о выплате компании частичной компенсации в размере 529 742 евро, Кибенс заявил, что деньги до сих пор не перечислены, а процесс, по мнению компании, намеренно затягивается. «Компенсация по-прежнему не выплачена, и, с нашей точки зрения, решения затягиваются путём выдвижения необоснованных требований», — подчеркнул он.
По словам Кибенса, всего компания требовала компенсацию в размере 914 000 евро. При этом Автотранспортная дирекция согласилась компенсировать только 670 398 евро за период с 2 мая 2024 года по 31 декабря 2025 года. Оставшаяся часть суммы, согласно решению Совета общественного транспорта, будет выплачена только после полного выполнения требований ATD.
«По сути, от нас требуют вещи, которые, по мнению компании, являются противозаконными, поэтому сейчас ничего не меняется и судебный процесс продолжается», — заявил представитель перевозчика.
Он сообщил, что иск компании включает три требования, одно из которых — выплата компенсации в полном объёме. Кроме того, ATD, по словам Кибенса, отказалась компенсировать почти 5000 билетов, связанных с перевозкой пассажиров, имеющих право на льготный проезд. Компания также заявляет о дополнительных финансовых потерях. За последний год расходы на привлечение адвокатов составили 22 735 евро, а убытки из-за обесценивания денег и инфляции — ещё 13 224 евро.
«Эти убытки возникли потому, что компенсация не была выплачена своевременно», — отметил Кибенс. Он также сообщил, что компания уже подала новый запрос в ATD на выплату ещё 121 000 евро компенсации за первый квартал 2026 года.
По словам представителя перевозчика, компания долгое время пыталась решить конфликт путём переговоров, однако более года обсуждений с министерством и ATD не дали результата.