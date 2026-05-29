Объявлено, в каком районе Риги с 1 июня начнут ремонтировать улицы по новой технологии

Двойная поверхностная обработка — это технология ремонта дорог, при которой на существующее покрытие наносятся битумное связующее вещество и два слоя щебня. Это создает прочное, связанное и водонепроницаемое покрытие проезжей части. Метод особенно подходит для менее загруженных улиц, частных и районных дорог. Двойная поверхностная обработка существенно снижает запыленность и улучшает комфорт движения на улицах с покрытием из несвязанных минеральных материалов. Она уменьшает долгосрочные расходы на содержание дорог и служит экономичной альтернативой асфальту, продлевая срок службы дороги.