Объявлено, в каком районе Риги с 1 июня начнут ремонтировать улицы по новой технологии
Как информирует Рижское самоуправление, с 1 июня в нескольких районах Риги начнутся работы по обновлению дорожного покрытия с использованием метода двойной поверхностной обработки (DVA). Эта технология позволяет быстро и эффективно улучшить качество проезжей части, снизить запыленность и продлить срок службы улиц.
В этом году методом двойной поверхностной обработки в Риге планируется обновить в общей сложности около 96 400 квадратных метров дорожного покрытия в разных районах города.
Работы поэтапно начнутся в Дарзини. Обработка улиц и линий будет проводиться последовательно, а не одновременно во всех указанных местах.
Планируется обработка следующих улиц и линий:
- 29-я (28-я) линия в Дарзини (улица Даугавмалас);
- 22-я линия в Дарзини;
- 24-я линия в Дарзини;
- 28-я линия в Дарзини;
- 29-я линия в Дарзини;
- 21-я линия в Дарзини (улица Даугавмалас);
- 22-я линия в Дарзини (улица Даугавмалас);
- 24-я линия в Дарзини (улица Даугавмалас).
Двойная поверхностная обработка — это технология ремонта дорог, при которой на существующее покрытие наносятся битумное связующее вещество и два слоя щебня. Это создает прочное, связанное и водонепроницаемое покрытие проезжей части. Метод особенно подходит для менее загруженных улиц, частных и районных дорог. Двойная поверхностная обработка существенно снижает запыленность и улучшает комфорт движения на улицах с покрытием из несвязанных минеральных материалов. Она уменьшает долгосрочные расходы на содержание дорог и служит экономичной альтернативой асфальту, продлевая срок службы дороги.
Планируется, что работы будут продолжаться в течение всего летнего сезона при подходящих погодных условиях. На отдельных участках возможны кратковременные ограничения движения, поэтому Рижское самоуправление призывает водителей и жителей заранее планировать маршруты и соблюдать введенные изменения в организации движения.