Латвийской упаковке объявили "перезагрузку": что изменится на полках уже через несколько лет

Единый Регламент (ЕС) 2025/40 вступил в силу 11 февраля 2025 года, а его общее применение начнется в августе 2026 года. Для определенных видов упаковки — например, одноразовых пластиковых бутылок для напитков, упаковки пищевых продуктов, косметики и других товаров, которые непосредственно контактируют с продуктом, а также других пластиковых упаковок, находящихся на рынке, — с 2030 года будет обязательным минимальное содержание переработанного пластика, которое будет постепенно увеличиваться до 2040 года. Также установлены целевые показатели по повторному использованию для логистической и e-commerce-упаковки, то есть транспортной упаковки и упаковки, используемой для перевозки товаров (40 % к 2030 году и 70 % к 2040 году). Это фактически закрепляет принцип «дизайна для переработки» на всем рынке ЕС.