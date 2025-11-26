Латвийской упаковке объявили "перезагрузку": что изменится на полках уже через несколько лет
В Латвии и во всем Европейском союзе (ЕС) будущее пластиковой упаковки определяется принципом «дизайн для переработки»: чем проще упаковка, тем выше вероятность того, что она станет новым сырьем, а не отходами.
Чтобы это обеспечить, в этом году вступил в силу единый Регламент 2025/40 Европейского парламента и Совета, который устанавливает для государств-членов ЕС единый порядок обращения с упаковкой и упаковочными отходами на всем их жизненном цикле, чтобы стимулировать повторное использование и переработку, а также укреплять циркулярную экономику и движение к климатической нейтральности.
Почему именно перерабатываемость?
К 2035 году цель ЕС — перерабатывать большую часть (65 %) отходов и захоранивать на полигонах не более одной десятой их объема. Чтобы этого достичь, упаковка должна быть не только теоретически, но и практически перерабатываемой — с понятной маркировкой и простым составом материалов, что позволяет жителям правильно ее сортировать, а производителям — работать по единым правилам на всем внутреннем рынке. Новый регламент вводит более четкие требования как к конструкции упаковки и этикеткам, так и к доле переработанного материала в упаковке, поэтапно устанавливая сроки вступления этих требований в силу.
Единый Регламент (ЕС) 2025/40 вступил в силу 11 февраля 2025 года, а его общее применение начнется в августе 2026 года. Для определенных видов упаковки — например, одноразовых пластиковых бутылок для напитков, упаковки пищевых продуктов, косметики и других товаров, которые непосредственно контактируют с продуктом, а также других пластиковых упаковок, находящихся на рынке, — с 2030 года будет обязательным минимальное содержание переработанного пластика, которое будет постепенно увеличиваться до 2040 года. Также установлены целевые показатели по повторному использованию для логистической и e-commerce-упаковки, то есть транспортной упаковки и упаковки, используемой для перевозки товаров (40 % к 2030 году и 70 % к 2040 году). Это фактически закрепляет принцип «дизайна для переработки» на всем рынке ЕС.
Что отрасль может сделать уже сегодня
Предприятиям целесообразно пересмотреть существующий ассортимент упаковки, оценив его соответствие потребностям продукта в хранении, логистике и других аспектах. Директор Latvijas Zaļais punkts Каспарс Закулис поясняет:
«Уже несколько лет Латвия платит в ЕС около 15 млн евро в год налога за непереработанный пластиковый упаковочный материал из общего государственного бюджета. С 1 июля прошлого года обязанность платить природный ресурсный налог за непереработанную пластиковую упаковку переложена на торговцев и производителей, которые выпускают на рынок пластиковую упаковку. Это означает, что вывод на рынок упаковки, непригодной для переработки, становится для предпринимателей более дорогим. Понятно, что часть упаковки переработать не удастся, поскольку ее либо невозможно собрать, либо она по своей природе неперерабатываема. Однако, учитывая выводы проведенных исследований, есть целый ряд вещей, которые производители могут сделать уже сейчас, сокращая объем непригодной для переработки упаковки и в долгосрочной перспективе расходы на ее управление».
Двигаясь в направлении сокращения отходов, в первую очередь важно отказаться от трудно перерабатываемых многослойных решений, уменьшить количество цветных покрытий и выбирать этикетки и крышки, которые легко отделяются или изготовлены из того же материала. Маркировка и ее дизайн должны быть понятными и отражать не только безопасность и функциональность продукта, но и возможность его сортировки и качество переработки. Розничные торговцы, в свою очередь, могут расширять ассортимент перерабатываемой упаковки и отмечать ее на полках понятными указателями, чтобы правильный выбор был очевиден.
Где в Латвии сдавать упаковку и зачем это делать?
Сортировка упаковки помогает сократить объем несортированных отходов, поступающих на полигоны, а значит, снижает и расходы жителей на их управление. Чем больше упаковки попадает в контейнеры для раздельного сбора, тем больший объем отходов может быть переработан и использован повторно. Это означает более эффективное использование ресурсов, меньшие затраты энергии и более низкое негативное воздействие на окружающую среду.
Упаковку легкого типа — пластиковую, бумажную, металлическую — можно сдавать как в публично доступные, так и установленные для частного пользования контейнеры для раздельного сбора. Также упаковку и многие другие виды раздельно собираемых отходов можно сдавать на специализированные площадки приема сортированных отходов. Их адреса доступны на едином сайте www.skiroviegli.lv. Кроме того, в Латвии действует депозитная система для тары из-под напитков. То есть, если упаковка напитка маркирована депозитным знаком, ее необходимо сдавать в сеть пунктов приема депозитной тары по всей стране.