В латвийских магазинах вводят новый порядок торговли, который сильно озаботил продавцов. А покупатели готовы?
Новый регламент Европейского союза об упаковке создаст дополнительную административную и организационную нагрузку для малых и средних торговцев, заявил председатель правления Latvijas Tirgotāju savienība (LaTS) Раймонд Окманис. По его мнению, изменения затронут не только оборот упаковки, но и повседневную работу магазинов, обязанности сотрудников и расходы.
Дополнительные расходы
«Курс на сокращение объема упаковочных отходов является правильным, однако для малых и средних магазинов это будет не только экологический вопрос. Это повлияет также на организацию работы, гигиену, учет и расходы. Чем меньше магазин, тем ощутимее каждое новое требование», — отмечает Р. Окманис.
По его словам, особенно сложным может стать практическое внедрение регламента в повседневную торговлю. Если покупатели все чаще будут использовать собственную посуду или многоразовую упаковку, торговцам придется адаптировать процессы обслуживания клиентов, обеспечивать соблюдение санитарных требований и обучать персонал.
«Если покупатель приходит со своей тарой, у магазина должны быть четкие правила, как безопасно ее принимать, как избегать недоразумений у весов и кассы и как сотрудникам действовать в нестандартных ситуациях. Это означает инструкции, обучение и время — а значит, и дополнительные расходы», — поясняет Р. Окманис.
По мнению Latvijas Tirgotāju savienība, самым большим вызовом станет то, что новые требования сильнее всего почувствуют именно небольшие торговцы, у которых нет таких административных ресурсов, как у международных торговых сетей. Это может означать дополнительную нагрузку как для руководителей магазинов, так и для сотрудников, которым параллельно с повседневными обязанностями придется обеспечивать и новые процедуры.
В магазин - со своей банкой
Новый регламент Европейского союза об упаковке и упаковочных отходах вступил в силу в феврале 2025 года и в полном объеме будет применяться с августа 2026 года. Цель регламента — сократить объем упаковочных отходов и способствовать повторному использованию упаковки.
Правила предусматривают более строгие требования к переработке упаковки, маркировке и системам повторного использования. В отдельных случаях торговцы должны будут обеспечить покупателям возможность использовать собственную тару или многоразовую упаковку без дополнительной платы. Одновременно придется внедрять и новые требования к информации и маркировке.
Эксперты отрасли указывают, что это будет означать не только технические изменения, но и существенный пересмотр процессов. Торговцам придется теснее сотрудничать с поставщиками, адаптировать работу магазинов и следить за новыми требованиями, связанными с оборотом и учетом упаковки.
Как ранее писал Otkrito.lv, PTAC объяснил торговым сетям и покупателям, что такое "акция" и что такое "распродажа".