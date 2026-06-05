ВИДЕО: в румынском порту Констанца взорвался украинский морской дрон
В крупнейшем порту Румынии произошел взрыв морского беспилотника, который, как позже признали в Киеве, принадлежал Украине.
«Морской дрон был обнаружен утром 5 июня в гражданском порту Констанцы. Около 10:30 по местному времени он самоуничтожился. Пострадавших нет», — говорится в заявлении Министерства обороны Румынии.
Военно-морские силы Украины подтвердили, что в инциденте участвовал украинский беспилотник.
«Во время выполнения задач в оперативной зоне Черного моря один из беспилотных катеров Военно-морских сил Украины под воздействием средств радиоэлектронной борьбы противника потерял управление и оказался у берегов Румынии», — сообщили украинские ВМС.
NEW: Explosion reported near Romania's Constanța Port.— Clash Report (@clashreport) June 5, 2026
Area cordoned off.
A naval drone reportedly found nearby this morning. pic.twitter.com/sode6zhUpg
По данным агентства Agerpres, после обнаружения дрона экстренные службы оцепили место его нахождения и эвакуировали людей. Телеканал Digi24 сообщает, что власти ввели «красный» план реагирования. Порт был эвакуирован, а местным жителям рекомендовали укрыться в безопасных местах. Источник Digi24 сообщил, что дрон застрял в защитном заграждении для сбора загрязнений, расположенном в нескольких сотнях метров от нефтяного терминала.
По информации телеканала, беспилотник был украинским и содержал несколько десятков килограммов взрывчатки. Его детонация не была контролируемой. Пока неизвестно, каким образом аппарат оказался в румынском порту.
Глава Департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат на пресс-конференции заявил, что для поиска других возможных беспилотников были задействованы вертолеты, а жителям направлены предупреждения через систему экстренных SMS-оповещений. «Существует вероятность, что поблизости могут находиться и другие дроны. Мы не паникуем. Это превентивные меры. Если есть другие беспилотники, мы хотим убедиться, что не произойдет еще один взрыв в районе, где люди не были эвакуированы», — сказал он.
Президент Румынии Никушор Дан заявил, что правоохранительные органы и службы безопасности действовали быстро и превентивно еще до взрыва. По его словам, главным приоритетом остается защита жизни людей и безопасность портовой инфраструктуры. «Учитывая военный конфликт у наших границ, очевидно, что среда безопасности, в которой мы находимся, остается чувствительной, поэтому мы будем сохранять высокий уровень бдительности», — отметил он, добавив, что инцидент стал «прямым следствием агрессивной войны, развязанной Россией против Украины».
В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали инцидент, комментарий опубликовал представитель МИД Георгий Тихий. Спикер отметил, что Военно-морские силы Украины заблаговременно предупредили румынских партнеров о морском ударном беспилотнике, над которым потеряли контроль из-за действия российских средств РЭБ. "Этот инцидент в очередной раз демонстрирует, что продолжающаяся полномасштабная агрессия России представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона. Эффективная координация является ключевым элементом для того, чтобы смягчить эти последствия для соседних стран", – отметил Георгий Тихий.
Как сообщалось ранее, в ночь на 29 мая российский беспилотник врезался в жилой многоквартирный дом в городе Галац на востоке Румынии, в результате чего пострадали два человека.