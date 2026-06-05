ВИДЕО: в румынском порту Констанца взорвался украинский морской дрон

Глава Департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат на пресс-конференции заявил, что для поиска других возможных беспилотников были задействованы вертолеты, а жителям направлены предупреждения через систему экстренных SMS-оповещений. «Существует вероятность, что поблизости могут находиться и другие дроны. Мы не паникуем. Это превентивные меры. Если есть другие беспилотники, мы хотим убедиться, что не произойдет еще один взрыв в районе, где люди не были эвакуированы», — сказал он.