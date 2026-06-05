Россия готовится к наступлению на Балтию? "Новая газета Европа" обсудила с экспертами возможные сценарии
Беспилотники все чаще залетают в воздушное пространство стран НАТО, а инциденты у восточных границ Европы становятся все тревожнее. Эксперты считают, что пока у России нет свободного ресурса для масштабного наземного вторжения в страны Балтии, но гибридные провокации, удары дронами и воздушные атаки остаются реальным риском для региона.
Дроны из России
Всё чаще беспилотники залетают в воздушное пространство стран НАТО. Дроны уже врезались в жилые дома и объекты инфраструктуры. Кроме того, российские военные устраивали провокации на границах. Вот только несколько подобных ЧП за последнее время.
Утром 29 мая 2026 года российский беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом в румынском городе Галац. Начался пожар. Дрон пробил бетон крыши. Осталось отверстие шириной в несколько метров. Квартира этажом ниже серьезно повреждена, а ее хозяйка с сыном-подростком госпитализированы в больницу с ушибами и легкими ожогами.
Утром 20 мая 2026 года Минобороны Литвы объявило тревогу из-за дрона, приближающегося со стороны Беларуси. В некоторых населенных пунктах, в том числе в Вильнюсе, проводилась эвакуация людей в убежища.
19 мая 2026 года истребитель F-16, задействованный в миссии НАТО по охране воздушного пространства в странах Балтии, сбил над югом Эстонии беспилотник украинского производства.
7 мая 2026 года несколько беспилотных летательных аппаратов вторглись в воздушное пространство Латвии со стороны России. Два из них разбились, а один вызвал кратковременный пожар на нефтебазе.
3 мая 2026 года Финляндия и Эстония сообщили о нарушении их воздушного пространства неопознанными дронами. О потенциальной угрозе предупреждала и Латвия. В эстонском Минобороны позднее заявили, что залетевший беспилотник был украинским.
В ночь на 10 сентября 2025 года 19 российских дронов вошли в воздушное пространство Польши. Часть беспилотников двигались из Беларуси. Польша и другие страны НАТО подняли в воздух истребители. Три дрона были уничтожены. Также, вероятно, был сбит четвертый беспилотник. Обломки одного БПЛА упали на жилой дом.
18 декабря 2025 года, по данным МИД Эстонии, трое российских пограничников незаконно проникли на территорию Эстонии.
11 октября 2025 года Департамент полиции и погранохраны временно закрыл на восточной границе Эстонии проезд через так называемый Саатсеский сапог после того, как пограничники заметили на российской стороне передвижение более многочисленного, чем обычно, отряда. «В пятницу, 10 октября, наши патрули в течение всего дня отмечали, что на российской стороне в районе Саатсе наблюдается значительно более активная деятельность, чем обычно. Мы видели передвижения различных вооруженных групп на границе и в непосредственной близости от нее. По форме одежды было ясно, что это не пограничники», — заявил начальник бюро пограничной охраны Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны Меэлис Саарепуу.
Европа не готова?
«Когда в Польшу залетела группа дронов-приманок “Гербера”, я отмечал, что это не ошибка планирования маршрута полета или эффект подавления дронов украинским РЭБ, — писал военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко по следам атаки в сентябре 2025 года. — Это целенаправленная провокация, которая является элементом активной фазы гибридной войны России против стран ЕС. Эта активная фаза будет охватывать не только провокации в воздушном пространстве, но и сухопутные, и морские. И со дня вторжения в воздушное пространство Польши группы российских дронов мы уже наблюдали многочисленные инциденты в разных странах ЕС — всех вышеперечисленных типов. Появление “зеленых человечков” возле границ с Эстонией [в октябре 2025] может указывать на то, что Россия не просто испытывает пределы дозволенного по отношению к одной из стран ЕС и члена НАТО, но и то, что гибридные провокации и угрозы могут лишь усилиться в ближайшее время. Особенно обращает на себя внимание, что военные без опознавательных знаков не особо и скрывались, а вышли на просматриваемую площадку и буквально позировали для видеосъемки».
— Россия может начать агрессию в отношении стран Балтии прямо завтра. Вопрос: какими силами и средствами? — высказывает «Новой-Европа» свое мнение военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
— Пока продолжается война в Украине, масштабная наземная операция невозможна. Основная причина — нехватка у армии РФ личного состава на наиболее важных направлениях. Сейчас происходит накопление стратегических резервов для продолжения наступления на юго-восточном украинском фронте.
А вот по словам Александра Коваленко, в Европе может сработать классическая тактика танкового «кулака», механизированной колонны, артиллерийского огневого вала, ударов КАБами и ракетных ударов, налетов дронов-камикадзе и террора посредством FPV-дронов. К этому, по мнению эксперта, Европа не готова. Ведь ни в одной европейской стране нет таких линий обороны, фортификаций, килзон, а главное, боевого опыта, как в Украине.
Удар по Эстонии
По мнению Александра Коваленко, в настоящее время Эстония — самое уязвимое государство ЕС, которое с наибольшей вероятностью может оказаться под ударом России. Это обусловлено площадью страны, ее географическим расположением, а также логистикой. Агрессия может начаться с Нарвы, города на границе с Россией. Там довольно высокая концентрация русскоязычного населения, что может стать «оправданием» для вторжения — гибридного либо явного.
«При гибридном сценарии местная самооборона решит защитить себя от “русофобской политики” Таллинна и объявит некую “Народную Республику Нарва”, — писал Александр Коваленко. — Роль силового элемента, как и в Украине в 2014 году, будут выполнять подразделения “зеленых человечков” без опознавательных знаков. В случае явного вторжения нарратив будет тот же: борьба с русофобией, защита русскоговорящего населения, но применяться будут регулярные войска РФ. В случае вторжения в Эстонию России достаточно будет задействовать ударную группировку до 100 тысяч личного состава и классические удары танковыми “кулаками”, механизированные колонны и все вышеупомянутые методы проведения классической общевойсковой наступательной операции. В дальнейшем численность российской группировки может быть увеличена до 150–180 тысяч военнослужащих. Удар может стать как лобовым — в саму Нарву, так и со стороны Васкнарвы, чтобы по трассе 32 быстро отрезать город от поддержки, с выходом в течение суток на узловой город Йохви».
По данным Романа Свитана, для нападения на Эстонию армии РФ понадобятся минимум три общевойсковых армии, общей численностью в 150 тысяч солдат и офицеров, с техникой и боеприпасами.
— Непосредственно в наступлении на Эстонию может участвовать около 50 тысяч российских солдат,
— продолжает Роман Свитан, — однако на каждого воюющего приходится минимум по два человека, которые занимаются подвозом боекомплекта и всего снабжения, а также контролируют оккупированную территорию. Эти подразделения надо будет накопить в Ленинградском (ЛВО) и, возможно, в Московском военных округах. Для оккупации всех трех стран Балтии России потребуется развернутая группировка до одного миллиона человек. Сегодня такую концентрацию сил создать просто нереально. Для этого надо будет вывести из Украины все оккупационные войска. А этого пока не предвидится.
Александр Коваленко отмечал, что на границе Эстонии с Россией отсутствуют линии обороны и фортификационные сооружения — весь комплекс необходимых заграждений, чтобы наступающие войска если и не были остановлены, то хотя бы максимально заторможены в продвижении.
По мнению Александра Коваленко, одним лишь захватом Нарвы Кремль может не ограничиться, попытавшись отвлечь на приграничный город внимание эстонского командования. В то время как российские войска будут в течение 48–72 часов проводить операцию в Нарве, куда для нейтрализации угрозы направят основные силы армии Эстонии, удар может быть нанесен через Шумилкино — Хиндса с целью выхода основных сил на трассы Е263 и Е77, с последующей попыткой отрезать Эстонию от Латвии по линии города Пярну. Но главное — это трасса Е20, которая позволит передовым силам россиян выйти на Таллин и полностью закрыть северное побережье страны. Это также даст возможность российским силам активно применять свой флот в Финском заливе по эстонским городам. Процесс оккупации Эстонии в лучшем для этой страны случае может занять две-три недели, без учета крупных осажденных городов типа Таллин, Тарту и так далее. В худшем — менее недели.
Помощь союзников
Вторжение в Эстонию, по словам Александра Коваленко, может носить непредсказуемый характер, что значительно сокращает время реакции партнеров страны по НАТО и самих эстонских вооруженных сил. На помощь дружественному соседу попытаются прийти Литва, Латвия и Польша. Отправленные ими войска встретят сопротивление по рубежу от восточной эстонской границы до западного побережья, где менее чем за неделю российская армия сформирует буферную зону. Параллельно может начаться российская операция по прорубанию «Сувалкского коридора» в Калининградскую область — для изоляции коалиционной группировки на территории Литвы и Латвии.
Военный обозреватель Давид Шарп замечает в разговоре с «Новой-Европа», что страны Балтии имеют совсем небольшие, но весьма неплохо подготовленные армии, изучающие украинский опыт. Их солдаты хорошо знают местность, глубоко мотивированы и окажут сопротивление захватчикам на достаточно долгое время. Неизвестно, насколько быстро будут приняты руководством союзников необходимые политические решения.
— Если рассматривать возможность агрессии России в отношении стран Балтии как реальную, то возможны различные сценарии, — говорит Давид Шарп.
— Армия РФ может захватить ограниченный участок территории той же Эстонии. Либо попытаться оккупировать полностью Эстонию, Латвию, Литву и, возможно, часть Польши, а также пробить коридор в Калининградскую область.
Пока идут боевые действия в Украине, для решения крупномасштабных задач в Европе сил у российской армии нет. В случае если Кремль начнет накапливать группировку на западной границе, то страны НАТО узнают об этом и будут предпринимать ответные действия. В порядке ротации в государствах Балтии присутствуют войска США, Польши и других членов Североатлантического альянса. Их разведка неминуемо выявит переброску и развертывание российских резервов в ЛВО. А авиация НАТО является очень мобильной силой и может нанести удар по оккупационным войскам в первые же часы вторжения. Есть у НАТО и силы быстрого реагирования, которые можно незамедлительно перебросить к театру боевых действий.
Нет свободного ресурса
— Прямо на сегодняшний день полномасштабное военное вторжение России в Европу имеет меньшую, чем ранее предполагалось, вероятность, — дополняет в разговоре с «Новой-Европа» Александр Коваленко. — Ведь сейчас у России нет необходимого для такой операции свободного ресурса. Налицо необходимость мобилизации, которая может быть проведена после осенних выборов в Госдуму. Надо заметить, что мобилизация скрытого формата уже началась в РФ, мобилизационные предписания уже рассылаются. Так что процедура гибридной мобилизации уже запущена.
Этот процесс, по словам Александра Коваленко, необходим как для пополнения кадрового состава группировки российских войск в Украине, так и для формирования резервов для нападения на страны Балтии. В Ленинградском военном округе в штатном режиме можно разместить две общевойсковые армии. На данный момент такой концентрации войск там не фиксируется. Однако угроза накапливается и является вполне реальной.
— Последний массовый приток контрактников в российскую армию произошел в начале 2025 года на фоне прихода к власти в США Дональда Трампа, — напоминает военный обозреватель Русской службы Би-би-си Илья Барабанов. — Из-за активизировавшихся тогда мирных переговоров россияне подумали, что близок конец войны, и поспешили получить большие единовременные выплаты за подписание контракта. Дескать, бойня всё равно скоро закончится — и все вернутся живыми на гражданку. Этот вариант массово рекламировался российской пропагандой. Однако за год стало понятно, что окончания конфликта не произошло. И сегодня вся Z-тусовка полна плачем о том, что на фронте не хватает людей. При этом мы понимаем, что ни на какую новую волну мобилизации Кремль до сентябрьских выборов в Госдуму не решится.
А в условиях тотальной нехватки людей для боев в Украине открывать второй фронт в странах Балтии для Владимира Путина стало бы крайне неосмотрительным решением.
Особенно учитывая, что это приведет к прямому конфликту со всеми членами НАТО. Так что до осени о сухопутном вторжении говорить не приходится.
— В настоящее время мне неизвестно о наличии каких-либо признаков готовящегося наступления России на страну или страны НАТО, — говорит Давид Шарп. — Войска ЛВО очень широко задействованы в Украине. Причем там фиксируется нехватка людей и техники даже на приоритетных направлениях. Насколько нам известно из открытых источников, западные рубежи РФ практически оголены. Наступать на Европу сегодня просто некому.
Роман Свитан согласен с тем, что все боеспособные части ЛВО сейчас задействованы в боевых частях. На местах постоянной дислокации остаются только технический персонал, отвечающий за функционирование инфраструктуры, обеспечение и снабжение.
Реалистичный сценарий
— На фоне прилетов украинских беспилотников в воздушное пространство стран НАТО Балтийский регион становится полем боя гибридной войны, — говорит Илья Барабанов. — В таком варианте агрессии страны Балтии могут рассматриваться как цель для армии РФ. Но сегодня, как показывает практика Украины, даже достаточно далекие от фронта логистические артерии могут контролироваться с воздуха. Поэтому, к примеру, пробивать сухопутный коридор в Калининград не имеет никакого смысла. Он будет перерезан дронами и не сможет служить путем снабжения российского эксклава.
— Хотя на сегодняшний день наземная операция РФ против стран НАТО выглядит практически невозможной, — добавляет Роман Свитан, — Кремль может атаковать Эстонию и другие страны региона дронами, ракетами и авиацией, проведя удары с воздуха. Основные цели будут поражены ракетами с полутонной боеголовкой, такими как «Калибры», Х-101, Х-555 и так далее. Сначала будут выбивать ПВО, чтобы могла спокойно работать авиация. Путин может попытаться повторить сценарий атаки США и Израиля по Ирану. Вот такую агрессию РФ может провести очень легко. Средств воздушного поражения у России сегодня достаточно.
Начать агрессию против стран НАТО, по мнению Романа Свитана, Россия может при помощи захваченных украинских дронов. Сегодня у армии РФ есть большое количество беспилотников ВСУ, подавленных системами радиоэлектронной борьбы. Эти БПЛА, формально являющиеся украинскими, можно направлять в сторону той же Эстонии. При этом пилотировать их будет российский оператор, к примеру, из Москвы. Также дроны ВСУ, летящие к Санкт-Петербургу, можно при помощи РЭБ сбивать с курса и перенаправлять в сторону европейских государств.
— Странам Балтии необходимо максимально быстро укреплять противовоздушную компоненту обороны,
— заявляет Роман Свитан. — Нужно по примеру Украины создавать фронтальную и объектовую системы ПВО, способные сбивать баллистические ракеты и дальние ударные дроны.
— К сожалению, сценарий военного вторжения в одну из стран ЕС российских войск сейчас куда реалистичнее, нежели в любой другой современный исторический период, — утверждает Александр Коваленко. — И проблема в том, что ни одна европейская страна не готова отражать агрессию РФ такой, какой она может быть. То, что Россия не откажется от планов вторжения в страны ЕС/НАТО, уже более чем очевидно, а вопрос, где и когда, предельно актуален. И если Старый Свет находится в относительной безопасности, то восточные границы — в зоне риска, как никогда прежде.