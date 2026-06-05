Россия готовится к наступлению на Балтию? "Новая газета Европа" обсудила с экспертами возможные сценарии

«Когда в Польшу залетела группа дронов-приманок “Гербера”, я отмечал, что это не ошибка планирования маршрута полета или эффект подавления дронов украинским РЭБ, — писал военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко по следам атаки в сентябре 2025 года. — Это целенаправленная провокация, которая является элементом активной фазы гибридной войны России против стран ЕС. Эта активная фаза будет охватывать не только провокации в воздушном пространстве, но и сухопутные, и морские. И со дня вторжения в воздушное пространство Польши группы российских дронов мы уже наблюдали многочисленные инциденты в разных странах ЕС — всех вышеперечисленных типов. Появление “зеленых человечков” возле границ с Эстонией [в октябре 2025] может указывать на то, что Россия не просто испытывает пределы дозволенного по отношению к одной из стран ЕС и члена НАТО, но и то, что гибридные провокации и угрозы могут лишь усилиться в ближайшее время. Особенно обращает на себя внимание, что военные без опознавательных знаков не особо и скрывались, а вышли на просматриваемую площадку и буквально позировали для видеосъемки».