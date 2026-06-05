ФОТО: премьерой новой постановки оперы "Богема" Джакомо Пуччини открылся Рижский оперный фестиваль

«Богема» считается одним из самых известных и любимых произведений Джакомо Пуччини. Мировая премьера оперы состоялась в 1896 году в театре Teatro Regio в Турине, а сама постановка стала одной из самых часто исполняемых опер в мире. В этом сезоне «Богему» можно будет увидеть также 5 и 17 июня, а следующие показы запланированы на 21 и 22 октября.