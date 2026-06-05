Премьера постановки оперы Джакомо Пуччини "Богема" (июнь 2026)
4 июня в Латвийской национальной опере состоялась премьера новой постановки оперы Джакомо Пуччини «Богема», открывшая Рижский оперный фестиваль 2026 года.
ФОТО: премьерой новой постановки оперы "Богема" Джакомо Пуччини открылся Рижский оперный фестиваль
4 июня в Латвийской национальной опере состоялась премьера новой постановки оперы Джакомо Пуччини «Богема», открывшая Рижский оперный фестиваль 2026 года.
Музыкальным руководителем постановки выступил главный дирижер Эстонской национальной оперы Арво Вольмер, дирижер спектакля — Каспар Адамсонс. Постановку создала режиссер LAURA вместе со своей творческой командой. Впервые с Латвийской национальной оперой работал французский сценограф, художник по видео и свету Фабьен Леде. Также в этой постановке дебютировал художник по костюмам Федор Подгорный. Хореографом стала Элза Леймане.
«Богема» считается одним из самых известных и любимых произведений Джакомо Пуччини. Мировая премьера оперы состоялась в 1896 году в театре Teatro Regio в Турине, а сама постановка стала одной из самых часто исполняемых опер в мире. В этом сезоне «Богему» можно будет увидеть также 5 и 17 июня, а следующие показы запланированы на 21 и 22 октября.
Главные партии в новой постановке исполняют Инга Шлубовска-Канцевича или Инна Клочко (Мими), Дмитро Попов, Раймонд Браманис или Артем Сафронов (Рудольф), Дана Брамане или Катрина Паула Фелсберга (Мюзетта), Янис Апейнис или Риналдс Кандалинцевс (Марсель), Даниил Погорилес или Рихард Миллерс (Шонар), Эдгар Ошлея или Рихард Мачановскис (Коллен) и другие. В постановке также участвуют хор и оркестр Латвийской национальной оперы, артисты Латвийского национального балета и хор мальчиков Рижского Домского собора.
Рижский оперный фестиваль продлится до 20 июня. В его программе — оперы «Богема», «Сельская честь. Паяцы», «Любовный напиток», «Кармен» и «Аида», а также балетные спектакли «Пер Гюнт», «Концерт (или Опасность для каждого)», «Кактусы», «Казанова», «Заколдованная принцесса» и «Антония #Силмачи».
В рамках фестиваля выступят многие известные оперные певцы, в том числе Занда Шведе, Перрин Мадеф, Юстина Грингите, Дмитро Попов, Александр Антоненко, Адам Смит, Кристиан ван Хорн, Миша Кирия, Маттео Иван Рашич, Ираклий Кахидзе и другие.
Фестиваль и сезон 2025/2026 годов завершатся 20 июня гала-концертом под музыкальным руководством Мартина Озолиньша. На сцену выйдут Занда Шведе, Лаура Лолита Перешивана, Татьяна Треногина, Александр Антоненко, Кристиан ван Хорн, Самсон Изюмов, Валдис Янсонс, Дмитро Попов, Ираклий Кахидзе, а также хор и оркестр Латвийской национальной оперы.