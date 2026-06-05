Пригодятся зонтики: в Латвии в ближайшие сутки ожидаются ливни

Температура воздуха ночью в Курземе и утром в центральной части страны понизится до +11...+14 градусов, а на востоке Латвии будет не холоднее +14...+17 градусов. Во второй половине дня температура составит от +15 градусов местами в Видземе и на побережье до +22 градусов в Земгале.