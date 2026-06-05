Правозащитнице Кривцовой отказали в праве сдавать экзамен на адвоката

На судебном заседании Кривцова заявила, что не поддерживает политические цели России и с 2022 года публично осуждает российскую агрессию против Украины. Однако суд пришел к выводу, что предметом спора являются не ее политические убеждения, а соответствие критериям безупречной репутации. Суд счел, что у Совета адвокатов были достаточные основания отказать ей в допуске к экзамену.