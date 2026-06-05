Правозащитнице Кривцовой отказали в праве сдавать экзамен на адвоката
Суд поддержал отказ допустить известную активистку Елизавету Кривцову к экзамену на адвоката. Причиной стали сомнения в ее безупречной репутации.
Суд признал обоснованным решение Совета присяжных адвокатов Латвии не допускать Кривцову к экзамену, придя к выводу, что она не соответствует установленному Законом об адвокатуре требованию безупречной репутации. В решении суда указано, что длительная общественная и публичная деятельность Кривцовой, включая участие в мероприятиях и публикациях, связанных с нарративами политики российских соотечественников, вызвала сомнения в соответствии ее репутации статусу адвоката.
Суд подчеркнул, что решение основано не на политических взглядах Кривцовой, а на комплексной оценке ее профессиональной и общественной деятельности.
На судебном заседании Кривцова заявила, что не поддерживает политические цели России и с 2022 года публично осуждает российскую агрессию против Украины. Однако суд пришел к выводу, что предметом спора являются не ее политические убеждения, а соответствие критериям безупречной репутации. Суд счел, что у Совета адвокатов были достаточные основания отказать ей в допуске к экзамену.
Решение может быть обжаловано в Административном окружном суде.
В прошлом году Кривцова написала в Facebook, что в последние годы в основном занималась профессиональной деятельностью, поэтому подала заявление на сдачу экзамена. По ее словам, сам экзамен не является сложным, а дополнительный «документ» был бы приятным бонусом.
«Получила отказ в допуске к экзамену. Пишут, что высокой квалификации недостаточно, нужна еще и хорошая репутация», — так Кривцова тогда охарактеризовала ситуацию.
Программа телеканала TV3 «Ничего личного» ранее сообщала, что Кривцова намерена стать присяжным адвокатом, однако в Латвии для этого недостаточно юридического образования и опыта работы — необходимо успешно сдать адвокатский экзамен. Перед этим оцениваются прошлое кандидата и его репутация. Совет присяжных адвокатов Латвии проголосовал против допуска Кривцовой к экзамену.