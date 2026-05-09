PTAC объяснил торговым сетям и покупателям, что такое "акция" и что такое "распродажа"
Центр защиты прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - PTAC) обобщил основные принципы применения корзины низких цен и скидок, которые коммерсанты должны соблюдать, чтобы обеспечить потребителям понятные и честные предложения.
Предложение корзины низких цен
Основные принципы корзины низких цен предусматривают, что предлагаемый товар в соответствующей категории должен иметь самую низкую цену. Одновременно необходимо обеспечивать разнообразие ассортимента корзины низких цен и предлагать как минимум один продукт в каждой категории.
Потребители должны легко замечать и понимать обозначения корзины низких цен в торговых точках, на сайтах и в рекламных материалах, а сами товары должны быть размещены в легкодоступных местах.
Также важно, чтобы товары корзины низких цен были доступны всем потребителям без дополнительных условий, например карт лояльности или мобильных приложений, а также чтобы обеспечивалась доступность этих товаров в условиях высокого спроса.
Применение скидок
Проводя проверки, PTAC отметил разнообразие скидочных предложений, в которых потребителям нередко трудно ориентироваться и оценивать реальную выгоду. Чтобы способствовать добросовестной коммерческой практике, PTAC обобщил основные принципы применения скидок.
Требования к первоначальной цене:
- Скидки по акциям и распродажам должны применяться от первоначальной цены товара;
- Первоначальная цена товара — это самая низкая цена, которая предлагалась любому потребителю в течение 30 дней до снижения цены;
- Для товаров с приближающимся сроком годности или быстро потребляемых товаров требование о самой низкой цене за 30 дней не применяется.
Снижение цены — «акция» или «распродажа»?
- Для товаров, срок годности которых скоро истекает и на которые предоставляется скидка, предложение должно обозначаться как распродажа, а не как скидочная акция, кампания и тому подобное;
- Информация о сроке годности товара является существенной для потребителей при принятии решения о покупке;
- Это относится и к товарам без конкретного срока годности, но которые вскоре станут непригодными к употреблению, например фруктам и овощам, которые могут испортиться в ближайшие дни.
Срок действия скидочного предложения:
В сообщениях о снижении цен (акциях, распродажах) должны быть указаны дата начала и окончания акции.
Продолжительность и частота скидок:
- Слишком частое или слишком длительное снижение цены на один и тот же товар свидетельствует о недобросовестной коммерческой практике.
- Обычная цена товара должна применяться дольше, чем цена со скидкой.
