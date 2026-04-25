PTAC заглянул в провольственную корзину населения и обнаружил в ней слишком мало латвийской еды
Анализ последних данных и Центрального статистического управления, а также предложения крупнейших розничных торговцев показывает, что доля латвийских продуктов в продуктовых магазинах за последний год в целом существенно не увеличилась. Об этом сообщает Центр защиты прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - PTAC).
В настоящее время «Корзину низких цен» предлагают шесть торговых сетей: Lidl, Maxima, Rimi, Aibe, Elvi и Top. Данные показывают, что латвийские продукты, подпадающие под действие подписанного 27 мая 2025 года Меморандума о торговле продуктами питания, с 1 июля 2025 года до конца марта текущего года составляли 46% в корзинах низких цен. При анализе данных по кварталам видно, что в последнем квартале доля латвийских продуктов снизилась с 48% до 43%.
Данные показывают, что в категориях фруктов и ягод (2%), масел (0%) и рыбы (3%) по-прежнему доминирует импорт. Доля местных продуктов в этих группах остается низкой и не демонстрирует существенного улучшения. В категориях свежих фруктов и овощей наблюдаются выраженные сезонные колебания — летом и осенью доля местной продукции увеличивается, тогда как зимой она значительно снижается, и возрастает роль импорта.
В свою очередь, наилучшие показатели доли местной продукции отмечаются у молока (48%), молочных продуктов (85%), хлеба (68%) и мяса (43%).
У шести упомянутых торговцев в категории яиц в октябре прошлого года (40-я неделя) преобладала местная продукция, тогда как в феврале текущего года (5–9-я недели) на рынке в основном были представлены только импортные яйца.
В то же время, оценивая данные, переданные торговцами Центральному статистическому управлению, можно сделать вывод, что в категории куриных яиц у двух из трех торговцев доля латвийских яиц в ассортименте составляет от 71% до 73%. У одного торговца информация о стране происхождения в данных не указана. В отношении молока (пастеризованного) доля продукции латвийского происхождения составляет от 50% до 70% ассортимента, по белому хлебу — от 47% до 85%, а по мясу птицы — от 30% до 54%.
Сводные данные позволяют сделать вывод, что доля латвийских продуктов в магазинах в целом не показала значительного роста. Местные производители сохраняют сильные позиции в традиционных продовольственных группах, тогда как в более сложных и сезонных категориях по-прежнему доминирует импорт.
Центр защиты прав потребителей напоминает, что цель Меморандума — не только обеспечить возможность приобретения основных продуктов питания по максимально низкой цене, но и способствовать расширению предложения продукции латвийского происхождения в магазинах и ее выбору потребителями.
