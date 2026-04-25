PTAC заглянул в провольственную корзину населения и обнаружил в ней слишком мало латвийской еды

В то же время, оценивая данные, переданные торговцами Центральному статистическому управлению, можно сделать вывод, что в категории куриных яиц у двух из трех торговцев доля латвийских яиц в ассортименте составляет от 71% до 73%. У одного торговца информация о стране происхождения в данных не указана. В отношении молока (пастеризованного) доля продукции латвийского происхождения составляет от 50% до 70% ассортимента, по белому хлебу — от 47% до 85%, а по мясу птицы — от 30% до 54%.