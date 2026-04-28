В Латвии ограничена покупка недвижимости для граждан России и Беларуси. В каких случаях возможны исключения?

Граждане России и Беларуси с постоянным видом на жительство в Латвии могут приобрести только один объект недвижимости для проживания. Такое разъяснение опубликовано на LV portāls. Поводом для разъяснения стал вопрос читателя, который, имея двойное гражданство (России и Армении) и постоянный вид на жительство в Латвии с 2016 года, поинтересовался, может ли он приобрести вторую недвижимость.