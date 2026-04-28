В Латвии ограничена покупка недвижимости для граждан России и Беларуси. В каких случаях возможны исключения?
После вступления в силу новых ограничений на рынке недвижимости у граждан России и Беларуси осталось немало вопросов. Кто все же может купить жилье в Латвии и в каких случаях закон допускает исключения?
Граждане России и Беларуси с постоянным видом на жительство в Латвии могут приобрести только один объект недвижимости для проживания. Такое разъяснение опубликовано на LV portāls. Поводом для разъяснения стал вопрос читателя, который, имея двойное гражданство (России и Армении) и постоянный вид на жительство в Латвии с 2016 года, поинтересовался, может ли он приобрести вторую недвижимость.
Как поясняет LV portāls, с 3 июля 2025 года в Латвии действует закон об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности. Он был принят в связи с полномасштабной войной России против Украины и ввел запрет на приобретение недвижимости для граждан России и Беларуси, а также связанных с ними юридических лиц.
При этом для физических лиц предусмотрены исключения. В частности, граждане этих стран, имеющие статус постоянного жителя ЕС или действующий постоянный вид на жительство, выданный до вступления закона в силу, могут приобрести один объект недвижимости — исключительно для проживания.
Закон также предусматривает ряд других исключительных случаев, когда приобретение недвижимости возможно: по решению суда, в порядке наследования (для близких родственников), при прекращении долевой собственности или в рамках международных обязательств Латвии.
Однако любые сделки, заключенные после 3 июля 2025 года с нарушением этих ограничений, считаются недействительными и не могут быть зарегистрированы в Земельной книге.