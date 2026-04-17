На кладбищах Риги расширилась сеть видеонаблюдений: за мусор грозят штрафы, а в отдельных случаях и уголовное дело
Чтобы сократить случаи незаконного выброса мусора в зеленых зонах Риги, в столице постепенно расширяют покрытие системы видеонаблюдения, в том числе и на кладбищах, находящихся в ведении самоуправления. Рижское самоуправление призывает жителей выбрасывать отходы только в предназначенных для этого местах и напоминает, что незаконный выброс мусора может привести к неприятным последствиям.
«К сожалению, за последние годы существенно выросло число случаев незаконного выброса мусора, в том числе и на кладбищах, а его вывоз требует значительных средств налогоплательщиков. Поэтому мы постепенно расширяем сеть видеонаблюдения, уделяя внимание всем местам, где мусор выбрасывают чаще всего. Призываю жителей ответственно относиться к окружающей среде и не создавать нелегальные свалки, поскольку это может привести не только к административному наказанию, но в отдельных случаях и к уголовной ответственности», — подчеркнула председатель Комитета жилья и окружающей среды Рижской думы Элина Трейя.
Установка камер уже дает результат. Например, на Саркандаугавском кладбище, которое находится в ведении Департамента жилья и окружающей среды Рижского самоуправления, в начале апреля с помощью камер видеонаблюдения был зафиксирован незаконный выброс мусора. Информация немедленно была передана в Рижскую муниципальную полицию, после чего начат процесс об административном правонарушении.
На кладбищах Рижского самоуправления установлены как мобильные, так и стационарные камеры видеонаблюдения, которые также включены в единую систему видеонаблюдения Риги.
Управление кладбищ Департамента жилья и окружающей среды в ближайшие годы планирует установить дополнительные камеры, а также максимально эффективно использовать уже имеющиеся для фиксации нарушений и их профилактики.
О случаях, когда в рижских лесах, парках, на кладбищах или в отдаленных местах кто-то выбросил бытовой мусор или строительные отходы, жителей призывают сообщать в Рижскую муниципальную полицию по телефону 112 или через мобильное приложение полиции.
Полиция выезжает на место происшествия, фиксирует нарушение и проводит все необходимые действия для установления нарушителя. Кроме того, чтобы не создавалось впечатление, будто в этом месте находится свалка, и чтобы территория была приведена в порядок, информация передается ответственному управляющему территории.
Для пресечения таких нарушений Рижская муниципальная полиция использует различные правовые инструменты. Один из них — передвижные камеры видеонаблюдения, которые размещаются в определенном месте для фиксации нарушения в момент его совершения.
Закон предусматривает, что за нарушение правил обращения с отходами может быть вынесено предупреждение или наложен штраф: для физического лица — от 70 до 1000 евро, для юридического — от 250 до 2800 евро.
Если выброс мусора на кладбище будет расценен как осквернение могил или повреждение имущества, может наступить не только административная, но и уголовная ответственность.