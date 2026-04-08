174 молодых латвийца бесплатно отправятся в путешествие по Европе - подать заявку можно уже сегодня!
Европа зовет: 18‑летние молодые граждане Латвии снова могут выиграть бесплатный проездной DiscoverEU и провести месяц в путешествии по странам ЕС. Это шанс увидеть Европу, проверить себя и получить опыт, который меняет взгляд на будущее.
Агентство Erasmus+ приглашает 18-летних молодых людей подать заявку на получение проездного билета DiscoverEU, который позволит им бесплатно путешествовать по Европе в течение 30 дней. Прием заявок откроется сегодня, 8 апреля, в 13:00 и продлится до 22 апреля.
Проездной билет DiscoverEU дает 18-летним молодым людям возможность путешествовать по Европе преимущественно на поезде, а также использовать карту скидок на проживание, культурные мероприятия и другие услуги.
«Для некоторых молодых людей проездной DiscoverEU — это первая возможность самостоятельно отправиться в путешествие по Европе, в одиночку или с друзьями. Этот проездной билет дает не просто свободу передвижения между городами, но и возможность проверить, как далеко могут завести смелость и любопытство. Иногда одного такого путешествия достаточно, чтобы начать смотреть на свою жизнь и возможности под другим углом. Именно такой личный опыт укрепляет уверенность молодых людей в себе, расширяет их кругозор и запоминается надолго», — сказала руководитель центра молодежных программ Harno Реэт Кост.
Подать заявку могут молодые люди, родившиеся в период с 1 июля 2007 года по 30 июня 2008 года. Необходимо заполнить анкету на Европейском молодёжном портале и ответив на короткую викторину о ЕС. Прием заявок завершится 22 апреля. Путешествовать можно индивидуально или в группе до пяти человек, соответствующих критериям участия. Для этого все участники поездки должны соответствовать необходимым требованиям и при подаче анкеты указать код заявки лидера группы.
К участию также приглашаются молодые люди с особыми потребностями, которые смогут получить в поездке необходимую помощь и поддержку. Дополнительную информацию об этом можно найти в пункте C.10 раздела «Часто задаваемые вопросы» на Европейском молодежном портале.
Обладатели проездного билета также получат Европейскую молодежную карту (EYCA), которая дает право на скидки, например, при посещении культурных достопримечательностей, а также на местный транспорт, проживание и питание. Путешествие должно состояться в период с 1 июля текущего года по 30 сентября следующего года.
Цель программы — дать молодым людям возможность познакомиться с многообразием Европы, ее культурным наследием и историей, а также пообщаться с жителями других стран. Кроме того, поезд — самый экологичный вид транспорта.
С 2018 года, когда инициатива DiscoverEU проводилась впервые, на 391 000 проездных карт подали заявки более полутора миллионов молодых людей со всей Европы, включая 10 503 участника из Латвии. С тех пор более 1000 латвийских молодых людей получили бесплатные проездные карты.