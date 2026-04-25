Латвийским автоводителям и пассажирам сделают неплохой подарок на деньги ЕС
Как сообщает Postimees, мобильные операторы стран Балтии официально приступили к созданию зоны непрерывного 5G-покрытия на трассе Via Baltica. Завершить трансграничное тестирование планируется к концу 2027 года.
Цель проекта 5G-BALTICS - к концу 2027 года обеспечить 5G-покрытие по всему маршруту шоссе Via Baltica от Таллинна до литовско-польской границы в Калварии. Глобальная задача проекта – создать для этого транспортного коридора 5G-инфраструктуру с непрерывным покрытием, отвечающую требованиям подключенной и автоматизированной мобильности (CAM) и интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Кроме того, эта сеть должна поддерживать различные 5G-сервисы и приложения на всем протяжении Via Baltica.
Проект охватывает транспортные коридоры в Эстонии, Латвии и Литве, включая трансграничные участки, и в итоге обеспечит 663 км непрерывного 5G-покрытия. Создаваемые базовые станции дадут 5G-связь во всех трех странах, при этом особое внимание уделяется надежной связи на пограничных пунктах.
Проект софинансируется Европейским союзом в рамках программы «Соединяя Европу» (CEF). Общий бюджет 5G-BALTICS составляет около 16,5 млн евро, из которых 50% покрывает субсидия ЕС.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в приграничье Латвии обнаружились обширные зоны, где не работает ни один мобильный оператор.