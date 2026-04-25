Латвийским автоводителям и пассажирам сделают неплохой подарок на деньги ЕС

Цель проекта 5G-BALTICS - к концу 2027 года обеспечить 5G-покрытие по всему маршруту шоссе Via Baltica от Таллинна до литовско-польской границы в Калварии. Глобальная задача проекта – создать для этого транспортного коридора 5G-инфраструктуру с непрерывным покрытием, отвечающую требованиям подключенной и автоматизированной мобильности (CAM) и интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Кроме того, эта сеть должна поддерживать различные 5G-сервисы и приложения на всем протяжении Via Baltica.