В приграничье Латвии обнаружились обширные зоны, где не работает ни один мобильный оператор

Мобильные операторы поясняют, что строительство инфраструктуры в таких районах коммерчески невыгодно. Как отметил руководитель по нормативным и спектральным отношениям BITE Latvija Каспар Толстикс, если есть места, где услуги недоступны ни у одного оператора, это означает наличие более широких проблем государственного уровня, которые не могут быть решены только силами компаний. Речь идет о демографической ситуации, оттоке населения и нехватке экономической активности, сообщают 360 Ziņas.