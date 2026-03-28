В приграничье Латвии обнаружились обширные зоны, где не работает ни один мобильный оператор
На восточном приграничье Латвии по-прежнему остаются обширные территории, где недоступна мобильная связь ни одного местного оператора. Об этом свидетельствуют данные, собранные Министерством сообщения. На проблему обратили внимание и в подкомиссии Латгале комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.
Мобильные операторы поясняют, что строительство инфраструктуры в таких районах коммерчески невыгодно. Как отметил руководитель по нормативным и спектральным отношениям BITE Latvija Каспар Толстикс, если есть места, где услуги недоступны ни у одного оператора, это означает наличие более широких проблем государственного уровня, которые не могут быть решены только силами компаний. Речь идет о демографической ситуации, оттоке населения и нехватке экономической активности, сообщают 360 Ziņas.
В свою очередь руководитель по регулированию LMT Алвис Буракс подчеркивает высокую стоимость таких проектов. По его словам, строительство одной вышки может обойтись как минимум в 100–150 тысяч евро. Если вокруг в основном леса и болота, оператору приходится оценивать, окупится ли такая инвестиция вообще.
При этом операторы указывают на существенное отличие от соседних стран: до сих пор в Латвии государство не предоставляло прямую финансовую поддержку на строительство вышек мобильной связи и базовых станций в малонаселенных районах. В других странах Европы такая практика широко распространена, чтобы обеспечивать доступность связи и в регионах с низкой плотностью населения.
Председатель комиссии Сейма Эдмунд Тейрумниекс подчеркивает, что для улучшения доступности мобильной связи в Латгале необходимо скоординированное участие нескольких министерств и правительства. По его словам, этот вопрос должен решаться комплексно — с четким пониманием целей и инструментов их достижения.
Эксперты также подчеркивают, что доступность связи в приграничье важна не только для удобства жителей, но и для безопасности, развития предпринимательства и снижения регионального неравенства.