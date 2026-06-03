Для спорта и здоровья - тестируем смарт-часы Huawei Watch Fit 5
Вышло очередное дополнение к ассортименту смарт-часов Huawei – спортивные Huawei Watch Fit 5. Посмотрим, какие блага и полезные функции они нам предлагают.
Как человеку, привыкшему к часам большего размера, в первый момент Huawei Watch Fit 5 мне показались слишком маленькими и легкими. Однако это впечатление оказалось обманчивым, так как, надев часы на руку, уже через пару минут я к ним привык, и казалось, что с часами такого размера я и ходил всю жизнь – настолько они легкие (всего 27 граммов) и удобные.
Для теста мне достались часы со светлым ремешком, однако доступны и темные ремешки, которые мужчинам, возможно, могли бы понравиться больше. Сам дизайн часов очень классический, но в то же время элегантно и со вкусом выполненный. Корпус и стекло часов изготовлены из ударопрочных материалов: бросать с большой высоты я не пробовал, но падение со стола на пол часы выдерживают без проблем. У более дорогой модели Watch Fit 5 Pro отделочные материалы еще прочнее, дисплей немного больше (1,92 дюйма против 1,82 дюйма) и батарея чуть более емкая, но о последнем пункте поговорим немного позже. Еще можно отметить, что Watch Fit 5 доступны в белом, черном и фиолетовом цвете, а версии Pro вместо фиолетового достался оранжевый цвет.
Тренируйся вместе с пандой
Эргономика и малый вес играют большую роль потому, что в первую очередь эти часы задуманы для спортивных людей как помощник в их физических активностях. В этой сфере Huawei накопил большой опыт, и Watch Fit 5 тому очередное доказательство. Большая часть функций, доступных в смарт-часах, связаны именно со спортом. Но в то же время часы достаточно стильные, чтобы их можно было носить и с деловой одеждой.
Я не марафонец, поэтому углубленную программу тренировок, которую можно создавать в сотрудничестве с часами Huawei, так толком оценить и не смог. Однако здесь достаточно и разных вещей попроще, которые пригодятся таким как я, проводящим довольно большую часть времени за компьютером. Например, интересной и полезной мне показалась программа коротких упражнений, которая сначала кажется несерьезной, но спустя мгновение я понял, что она все-таки крайне практична. Несерьезное впечатление создает то, что в роли тренера здесь выступает милая панда, которая показывает на дисплее упражнения, которые тебе нужно выполнять: как размять руки, подвигать плечами, мимикой лица и так далее. Для работников сидячего труда полезно. Точно так же анимационная панда помогает выполнять и дыхательные упражнения. Если панда кажется слишком детской, можно выбрать другую программу коротких упражнений, где нужно повторять движения видимого на дисплее виртуального человечка. В случае, если в сидячем положении находишься слишком долгое время, то часы выдают напоминание – послушай, следовало бы встать и следующие пять минут посвятить нескольким упражнениям. С помощью приложения Huawei Health можно составлять более подробные ежедневные программы упражнений, а также контролировать калории, которые мы потребляем и расходуем. Watch Fit 5 совместимы также с несколькими другими тренировочными приложениями.
В смарт-часах есть и более серьезные программы коротких упражнений, а также специальные программы для бега, велоспорта, плавания, ходьбы на лыжах, триатлона и ряда других видов спорта. Например, велосипедистам часы помогут как составить маршрут, так и обобщить все самые важные данные поездки, а также автоматически отправят друзьям или близким тревожное сообщение, если случилось пережить тяжелое падение и понадобится помощь. Теннисистам часы помогут отработать технику ударов. В свою очередь, бегунам будут доступны данные о пройденной дистанции, сожженных калориях и сердечной деятельности, а более серьезным спортсменам часы помогут составить длительную программу тренировок, чтобы слишком большими нагрузками не нанести вред здоровью. Этот перечень можно было бы продолжать еще и еще – сомневаюсь, есть ли хоть один человек, который испробовал абсолютно все имеющиеся в списке предложений виды спорта и функции их поддержки; так много их здесь. Huawei утверждает, что всего имеется более 100 тренировочных программ, и нет оснований им не верить.
Присматривай за сердцем и эмоциональным благополучием
Здоровье – это второй конек Huawei. Понятно, что медицинские данные очень пригодятся спортсменам, но за деятельностью своего сердца стоит присматривать и тем, кто проводит дни у компьютеров и телевизоров. Измеритель пульса в часах уже давно является привычным делом, но Huawei предлагает также измерить уровень кислорода в крови и проверить, нет ли у тебя аритмии. Именно благодаря смарт-часам я сам стал время от времени фиксировать данные сердечной деятельности. Знаю, что было бы неплохо проконтролировать и качество сна, но тут есть одна проблема – мне не нравится спать с часами на руке. Пару раз я все же попробовал, и в один из них заключение было не очень-то позитивным – часы сказали, что качество сна могло бы быть лучше. Зато с эмоциональным благополучием, если верить часам, у меня все в порядке – да, Watch Fit 5 каким-то образом измеряют и его.
Еще из полезных в повседневности функций стоит упомянуть сервис бесконтактных платежей, который доступен посредством приложения Curve Pay. Значит, достаточно приложить к платежному терминалу руку с часами, чтобы рассчитаться за какую-либо покупку. Удобно. Причем не важно, используешь ли ты телефон с программным обеспечением Android или iOS, так как смарт-часы дружат с обоими.
Как и в случае с электромобилями, один из наиболее часто задаваемых вопросов о смарт-часах – сколько же они работают на одной зарядке? При простом ношении и без вовлечения в длительные физические активности, батарею не потребуется заряжать примерно десять дней. Если между делом иногда будешь заниматься спортом и запускать тренировочные программы и GPS, то одной зарядки могло бы хватить примерно на неделю. А в интенсивном режиме, например, на соревнованиях по триатлону или на очень длинном забеге, резерв батареи составляет 25 часов. Наверное, не найдется на свете много людей, способных бежать 25 часов подряд...
В целом Huawei Watch Fit 5 производят приятное впечатление, и за отведенную на тест неделю я успел к этим часам привыкнуть. На самом деле привык уже в первый день, а последующие только подтвердили то, что я и так знал, – удобный, практичный и симпатичный гаджет. И, что очень существенно – к тому же не слишком дорогой, так как ознакомительная цена Huawei Watch Fit 5 на латвийском рынке составляет 159 евро, а Huawei Watch Fit 5 Pro – 249 евро.