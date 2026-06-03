Для спорта и здоровья – тестируем смарт-часы Huawei Watch Fit 5

Я не марафонец, поэтому углубленную программу тренировок, которую можно создавать в сотрудничестве с часами Huawei, так толком оценить и не смог. Однако здесь достаточно и разных вещей попроще, которые пригодятся таким как я, проводящим довольно большую часть времени за компьютером. Например, интересной и полезной мне показалась программа коротких упражнений, которая сначала кажется несерьезной, но спустя мгновение я понял, что она все-таки крайне практична. Несерьезное впечатление создает то, что в роли тренера здесь выступает милая панда, которая показывает на дисплее упражнения, которые тебе нужно выполнять: как размять руки, подвигать плечами, мимикой лица и так далее. Для работников сидячего труда полезно. Точно так же анимационная панда помогает выполнять и дыхательные упражнения. Если панда кажется слишком детской, можно выбрать другую программу коротких упражнений, где нужно повторять движения видимого на дисплее виртуального человечка. В случае, если в сидячем положении находишься слишком долгое время, то часы выдают напоминание – послушай, следовало бы встать и следующие пять минут посвятить нескольким упражнениям. С помощью приложения Huawei Health можно составлять более подробные ежедневные программы упражнений, а также контролировать калории, которые мы потребляем и расходуем. Watch Fit 5 совместимы также с несколькими другими тренировочными приложениями.