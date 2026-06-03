Устойчивое развитие в бизнесе - кто внедряет, тот побеждает
Устойчивое развитие в бизнесе все реже воспринимается как инструмент маркетинга или выполнение регуляторных требований. Сегодня это уже вполне практический подход, напрямую влияющий на конкурентоспособность, издержки и стоимость капитала.
Как говорит директор по устойчивому развитию Rietumu Banka Майя Фонтейна-Казека, предприятия, которые своевременно адаптируются к изменениям в энергетике, задумываются об эффективном использовании ресурсов и уделяют внимание рискам в цепочках поставок, получают заметное преимущество на рынке. Остальные рискуют остаться позади. Поэтому ESG-принципы все чаще становятся частью долгосрочной бизнес-стратегии компании.
И международные исследования, и практический опыт банка в Латвии показывают: предприятия, интегрирующие принципы устойчивого развития в свою деятельность, не только лучше управляют ключевыми рисками, но и получают долгосрочные конкурентные преимущества. Как правило, они могут повышать стоимость капитала, легче привлекать финансирование и успешнее адаптироваться к ожиданиям клиентов и партнеров.
Исследования консалтинговой компании EY свидетельствуют о том, что компании с интегрированным подходом к ESG значительно увереннее оценивают свою способность справляться с будущими вызовами. Как подчеркивает Майя Фонтейна-Казека, «устойчивое развитие — это часть продуманной стратегии развития бизнеса, а не отдельный проект».
От требований — к преимуществам
Если раньше требования в сфере устойчивого развития многие компании воспринимали как внешний и быстро усиливающийся прессинг — со стороны инвесторов, регуляторов и общества, — то сейчас этот подход постепенно меняется. По словам эксперта Rietumu Banka, все больше предприятий продолжают развивать это направление, поскольку видят реальные преимущества: возможности для роста, повышение эффективности бизнеса и укрепление доверия к компании.
Это свидетельствует о серьезном изменении мышления: ESG все меньше воспринимается как «необходимо», и все больше — как «выгодно». Этому способствует и рыночная реальность: инвесторы, партнеры и клиенты начинают требовать не декларативных обещаний, а конкретных данных и подтвержденных действий. Более того, требования по раскрытию ESG-информации привели к тому, что показатели устойчивости компаний сегодня оцениваются наравне с финансовыми результатами.
С точки зрения стратегии информация о негативном влиянии бизнеса на окружающую среду, сотрудников или общество может иметь последствия, сопоставимые со слабыми финансовыми показателями. Анализ McKinsey показывает: компании, делающие ставку на устойчивое развитие, способны одновременно снижать издержки и открывать новые направления роста.
Финансовый сектор как катализатор перемен
В этом процессе важную роль играют банки, которые все активнее влияют и на выбор своих клиентов. «Риски устойчивого развития клиентов в долгосрочной перспективе становятся и рисками самого финансового сектора», — подчеркивает Майя Фонтейна-Казека. Именно поэтому все более значимой становится не только финансовая поддержка бизнеса, но и сотрудничество с компаниями в вопросах оценки таких рисков и их воздействия на бизнес.
На практике управление устойчивым развитием начинается с данных и аналитики. Например, Rietumu Banka анализирует объем выбросов парниковых газов в своем кредитном портфеле и планирует совместно с клиентами отслеживать динамику этих показателей, чтобы лучше понимать риски и необходимость изменений. Следующий этап — совместный поиск решений: как точнее рассчитывать эти показатели и как их улучшать, разрабатывая так называемые климатические переходные планы.
Реальное влияние на бизнес
Интеграция принципов ESG все чаще приносит бизнесу ощутимые преимущества:
- снижает расходы благодаря энергоэффективности, оптимизации процессов и ресурсов
- помогает привлекать клиентов, поскольку продукты и услуги соответствуют ожиданиям современного потребителя
- укрепляет сотрудничество с партнерами и клиентами, требования которых к устойчивым стандартам постоянно растут
- улучшает доступ к капиталу, поскольку финансирующие организации оценивают долгосрочную устойчивость бизнеса и управление ESG-рисками
- помогает привлекать квалифицированных сотрудников, особенно представителей молодого поколения.
Как отмечает Майя Фонтейна-Казека, компании начинают видеть явную связь между реализацией принципов устойчивого развития и ростом стоимости бизнеса.
Риск отставания
В то же время формальный подход или полное игнорирование этой темы может привести к серьезным стратегическим рискам. Компании, рассматривающие устойчивое развитие исключительно как инструмент коммуникации, рискуют столкнуться с репутационными проблемами и обвинениями в гринвошинге – то есть в соответствующем маркетинговом обмане. Международная практика показывает, что последствия подобных ситуаций могут преследовать бизнес еще долгие годы.
Все больше доверия вызывают компании, которые открыто говорят не только о достижениях, но и о собственных вызовах в сфере ESG, а также четко обозначают, как намерены с ними справляться. В долгосрочной перспективе прозрачность и последовательные действия оказываются важнее громких деклараций.
Кроме того, устойчивое развитие все сильнее влияет на конкурентную среду. Компании, конкуренты которых быстрее внедряют ESG-решения, могут терять позиции в тендерах, уступать в борьбе за клиентов и испытывать сложности с привлечением квалифицированных сотрудников.
С чего начать
Для компаний, которые только начинают уделять внимание вопросам устойчивого развития, сейчас — подходящий момент пересмотреть свою стратегию. Майя Фонтейна-Казека советует начать с анализа внутренних процессов, чтобы понять, на каких этапах деятельности возникают основные риски и возможности — от цепочек поставок до производства, маркетинга и взаимодействия с конечным потребителем.
Важно оценивать именно аспекты, характерные для конкретного бизнеса, поскольку даже внутри одной отрасли риски могут существенно различаться. Например, фермеры, выращивающие зерновые культуры в разных регионах Латвии, сталкиваются с совершенно разными вызовами: где-то критичен дефицит рабочей силы, где-то — засуха, штормы, экологические особенности.
«Важно начать с анализа всех процессов компании — и тогда станет очевидно, что практически у любого бизнеса есть множество направлений, которые можно сделать более устойчивыми. Для одного это будет автопарк и освещение, для другого — упаковка, организация процессов или труда», — рассказывает эксперт Rietumu Banka.
Затем можно переходить ко второму этапу: определить, какие процессы связаны с существенными рисками, затратами или, наоборот, возможностями для роста. Главное — начинать с действительно значимых для бизнеса аспектов и постепенно, системно совершенствовать их, укрепляя компанию в долгосрочной перспективе. Важно учитывать что такой подход редко формируется быстро или благодаря какому-то одному решению.
Устойчивое развитие как новая норма
Сегодня устойчивое развитие становится частью долгосрочной стратегии компании, а не отдельной инициативой. «Вместе с клиентами мы можем лучше понимать риски, влияние изменений и потенциальные возможности для развития, одновременно осознавая и те компромиссы, которых требуют решения в сфере ESG», — говорит Майя Фонтейна-Казека.
Все чаще в повестке предпринимателей стоит уже не вопрос о том, заниматься ли устойчивым развитием, а о том, как реализовать изменения продуманно и сохранить конкурентоспособность долгосрочно. И важнейшим партнером для бизнеса в этом процессе становятся именно банки, обладающие опытом и помогающие анализировать и внедрять эти принципы в жизнь.