Устойчивое развитие в бизнесе – кто внедряет, тот побеждает

Это свидетельствует о серьезном изменении мышления: ESG все меньше воспринимается как «необходимо», и все больше — как «выгодно». Этому способствует и рыночная реальность: инвесторы, партнеры и клиенты начинают требовать не декларативных обещаний, а конкретных данных и подтвержденных действий. Более того, требования по раскрытию ESG-информации привели к тому, что показатели устойчивости компаний сегодня оцениваются наравне с финансовыми результатами.