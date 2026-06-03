Вода прогрелась до +20 градусов - где в Латвии уже можно искупаться
Латвийские водоемы стремительно прогреваются - в реках уже до 20 градусов, а вот море "капризничает", свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Самая теплая вода утром в среду была в Лиелупе возле Межотне и Стальгене, где ее температура достигает 20 градусов. На других участках Лиелупе, а также в Венте температура воды составляет 18-19 градусов. В малых реках Курземе и Земгале вода прогрелась до 15-18 градусов.
В Даугаве температура воды составляет 15-18 градусов. В Айвиексте, Огре, Салаце и на некоторых участках Гауи температура воды колеблется около 17 градусов. В малых реках Видземе и Латгале температура воды составляет 14-18 градусов.
В озерах и водохранилищах температура воды колеблется от 14 до 19 градусов, в море - от 10 до 15 градусов.
В Риге температура воды в официальных местах для купания во вторник составляла от 14 градусов в Даугавгриве и Вакарбулли до 18 градусов в озере Бабелитис и 19 градусов в Болдерайском карьере.
На Вентспилсском пляже температура воды в море во вторник составляла около 10 градусов, в Лиепае - 12 градусов, в Булдури - 13 градусов.
Напоминаем, что универсальной комфортной температурой для купания в открытых водоемах (морях, реках, озерах) считается диапазон от +22 °C до +25 °C. При таких показателях вода приятно освежает и позволяет находиться в ней долгое время без риска переохлаждения. До 21 градуса вода считается прохладной - купаться можно, но заходить в воду может быть некомфортно. Время плавания лучше ограничить 10–15 минутами