Вода прогрелась до +20 градусов - где в Латвии уже можно искупаться

Напоминаем, что универсальной комфортной температурой для купания в открытых водоемах (морях, реках, озерах) считается диапазон от +22 °C до +25 °C. При таких показателях вода приятно освежает и позволяет находиться в ней долгое время без риска переохлаждения. До 21 градуса вода считается прохладной - купаться можно, но заходить в воду может быть некомфортно. Время плавания лучше ограничить 10–15 минутами