В Латвии констатирован резкий рост потребления природного газа и низкий уровень его запасов
Комиссия по регулированию общественных услуг (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija - SPRK) сообщает о том, что в Латвии общее потребление природного газа с ноября 2025 года по апрель 2026 года было на 26% выше, чем за аналогичный период годом ранее.
Рост потребления был обусловлен рекордно низкими температурами воздуха в январе и феврале. В апреле средняя месячная цена природного газа на нидерландской бирже Title Transfer Facility (TTF) достигла 45,56 евро за мегаватт-час (МВт·ч). Рост цен на газ в первом квартале этого года в основном был вызван эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и усиливающимися опасениями по поводу ограничений судоходства через Ормузский пролив.
Цена природного газа на мировом оптовом рынке (бирже), то есть цена его импорта, влияет на конечную цену продажи газа. Ценовые индексы европейских бирж традиционно используются в качестве ориентира при заключении контрактов на импорт природного газа в Латвию. Такой принцип ценообразования широко применяется и на розничном рынке, например при покупке газа у поставщика для производства теплоэнергии или работы производственного оборудования.
Рассчитанная SPRK средневзвешенная цена на розничном рынке, отражающая средний уровень цен на природный газ в Латвии, в первом квартале 2026 года снизилась до 47,78 евро за МВт·ч для домашних хозяйств и до 40,54 евро за МВт·ч для юридических лиц. По сравнению с первым кварталом 2025 года цены были соответственно на 1,04% выше для домашних хозяйств и на 7,8% ниже для юридических лиц.
Цена природного газа является лишь одной из пяти составляющих общего платежа потребителя. Она зависит от предложения выбранного поставщика, тогда как тарифы на остальные услуги, включенные в счет (распределение и передача газа), устанавливает SPRK, а налоги (НДС и акциз) определяет государство.
В настоящее время на латвийском розничном рынке работают 13 активных поставщиков природного газа для юридических лиц. Из них пять также обслуживают домашних потребителей: Latvijas Gāze, Latvenergo, Elenger, Alexela и MVBK.
Активность смены поставщика газа среди домашних хозяйств в первом квартале 2026 года достигла 0,77%, что выше показателя за аналогичный период 2025 года (0,66%). В сегменте юридических лиц активность, напротив, снизилась до 2,27% по сравнению с 2,68% годом ранее.
В Латвии природный газ хранится в Инчукалнском подземном газохранилище, которым управляет компания Conexus Baltic Grid. На конец апреля 2026 года хранилище было заполнено на 26%, что соответствует 6,4 ТВт·ч газа. Объем запасов в этом году оказался ниже, чем на ту же дату годом ранее.
Такая тенденция наблюдается не только в Латвии. Согласно данным платформы прозрачности Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI+) ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), средний уровень заполненности газохранилищ в Европе на конец апреля составлял около 32%. На европейском уровне также зафиксировано снижение по сравнению с аналогичной датой прошлого года.