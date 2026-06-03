В Латвии констатирован резкий рост потребления природного газа и низкий уровень его запасов

Рассчитанная SPRK средневзвешенная цена на розничном рынке, отражающая средний уровень цен на природный газ в Латвии, в первом квартале 2026 года снизилась до 47,78 евро за МВт·ч для домашних хозяйств и до 40,54 евро за МВт·ч для юридических лиц. По сравнению с первым кварталом 2025 года цены были соответственно на 1,04% выше для домашних хозяйств и на 7,8% ниже для юридических лиц.