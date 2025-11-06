Хозяйка частного дома в шоке: если у кого-то есть сомнения, что Латвии надо думать о безопасности, посмотрите это ВИДЕО

Служба охраны государственной границы подтвердила порталу Jauns.lv, что знает об этом видео и в настоящее время выясняются обстоятельства инцидента. Поскольку пока неизвестно, когда именно было снято видео (вчера или два года назад), пограничная служба пока не дает более подробных комментариев по конкретному случаю.