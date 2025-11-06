Хозяйка частного дома в шоке: если у кого-то есть сомнения, что Латвии надо думать о безопасности, посмотрите это ВИДЕО
Одна пользовательница соцсети Facebook поделилась в своем профиле довольно тревожным видео. По ее словам, на нем запечатлены мигранты, пересекшие границу Латвии, которые спокойно передвигались по частной территории.
«Если у кого-то еще есть сомнения по поводу того, что бюджет следующего года должен быть Бюджетом безопасности, посмотрите это видео», — пишет Илона. «Днем группа нелегальных мигрантов (в 3 километрах от государственной границы Латвии) пересекает территорию частного дома в Краславском крае.
Группа идет со стороны Беларуси и даже не пытается обойти участок, на котором расположены жилой дом и хозяйственные постройки. Они идут спокойно, не спеша, не прячась. Как вы думаете, что сейчас чувствует хозяйка дома, которая все это видит из окна?»
Позже в комментариях хозяйка уточнила, что, по ее словам, пограничники были «своевременно уведомлены и вся группа остановлена».
Служба охраны государственной границы подтвердила порталу Jauns.lv, что знает об этом видео и в настоящее время выясняются обстоятельства инцидента. Поскольку пока неизвестно, когда именно было снято видео (вчера или два года назад), пограничная служба пока не дает более подробных комментариев по конкретному случаю.
Под видео, просмотренного в Facebook более 400 тысяч раз, оставлено множество комментариев, где люди делятся своими мыслями о увиденном.
- «Волки не боятся заходить в город, мигранты на нашей земле — такая Европа сейчас. Надо меняться».
- «Одни приходят нелегально, а легальные индусы уже захватили доставочный бизнес и такси, где логика, всех прогнать... включая тех, кто говорит по-русски».
- «Уже по улице невозможно пройти, на каждом шагу темные...»
- «А они точно мигранты? По моему представлению у мигрантов должны быть рюкзаки, хотя бы какие-то вещи».
- «У них что, на лбу написано, что они мигранты. Без вещей. Везде уже мерещатся мигранты. Может, в гости к тетке идут?»
- «Скоро таких будет больше, чем латышей».