Большинству жителей Латвии понравились мероприятия по отлову нелегальных мигрантов в Риге
Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение) инициировал рейды с целью выявления нелегальных мигрантов в столице. Телепередача TV3 "900 секунд" в среду, 8 октября, провела опрос, показавший, что общество в целом поддерживает необходимость таких мероприятий.
Согласно опросу жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет, большинство респондентов одобряют проведение этих рейдов.
46% участников считают, что рейды необходимы — из них 21% ответили «да» и 25% — «скорее да».
18% опрошенных полагают, что такие рейды не нужны, при этом 10% ответили «скорее нет», а 8% — «определённо нет».
Более одной десятой части респондентов (12%) считают, что подобные меры должны проводиться только на государственном уровне. Ещё 14% признались, что недостаточно осведомлены по данному вопросу, а 10% не выразили конкретного мнения.
Как ранее сообщил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс, эти рейды не будут разовой акцией, а станут регулярной и системной работой. Он призвал рижан, располагающих информацией или подозрениями о местах скопления нелегальных мигрантов, сообщать об этом в муниципальную полицию Риги.
Ратниекс также заявил, что Национальное объединение продолжит работу по ограничению легальной миграции. По его мнению, необходимо обеспечить, чтобы все мигранты, въезжающие в Латвию, впоследствии покидали страну: если приезжает рабочий — он должен уехать после завершения работы, а если студент прекращает обучение — также обязан покинуть Латвию.