Большинству жителей Латвии понравились мероприятия по отлову нелегальных мигрантов в Риге

Ратниекс также заявил, что Национальное объединение продолжит работу по ограничению легальной миграции. По его мнению, необходимо обеспечить, чтобы все мигранты, въезжающие в Латвию, впоследствии покидали страну: если приезжает рабочий — он должен уехать после завершения работы, а если студент прекращает обучение — также обязан покинуть Латвию.