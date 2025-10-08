"Государство работает на упреждение": омбудсмен Палкова высказалась относительно облав на мигрантов

"Если человек нарушает правила, связанные с его статусом, или использует право на проживание в иных, законом не предусмотренных целях, это может стать законным основанием для аннулирования права на проживание и выдворения из страны. В таких случаях полиция и другие ответственные органы имеют право действовать — проверять документы, фиксировать возможное нарушение и принимать решения о дальнейших шагах. Такая деятельность не является репрессивной, а правомерной и превентивной, так как её цель — обеспечить, чтобы пребывание в Латвии соответствовало цели, ради которой это право было предоставлено. Только так можно сохранить прозрачную и справедливую иммиграционную систему, в которой в равной мере соблюдаются и интересы государственной безопасности, и основные права человека", - отмечает омбудсмен.