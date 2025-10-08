"Государство работает на упреждение": омбудсмен Палкова высказалась относительно облав на мигрантов
"Безопасность на всех уровнях является приоритетом Латвии. Усиливая иммиграционный контроль не только на внешней границе, но и в столице Риге и других местах, государство демонстрирует, что работает на упреждение, предотвращая возможные риски, не дожидаясь конкретных угроз или инцидентов", - пишет в своем комментарии на злобу дня Карина Палкова, недавно назначенная омбудсменом Латвийской Республики.
У государства есть право
"С одной стороны, закон предусматривает строгую ответственность за незаконное пересечение границы, с другой — в информационном пространстве наблюдаются инициативы, поддерживающие увеличение миграционных потоков. В такой ситуации особенно важно чётко определить государственную политику Латвии — какова её позиция в отношении легальной и нелегальной иммиграции и как эта политика реализуется на практике", - сообщает Палкова.
"Необходима ясная правовая база, которая не подрывала бы доверие к государству. Моя, как омбудсмена, задача — предупреждать, указывать и призывать к балансу между интересами государственной безопасности и основными правами человека. Конституция гарантирует право на свободу и личную неприкосновенность, однако эти права не являются абсолютными — они могут быть ограничены законом и в соразмерных пределах. Поэтому любые меры безопасности или контроля — проверки, рейды, контроль в общественных местах — должны осуществляться законно, соразмерно и с уважением к человеку и его основным правам", - указывает она.
Омбудсмен также не видит ничего плохого в том, что смуглых мужчин на улицах Риги проверяла муниципальная полиция: "Важно понимать, что полицейские, включая сотрудников муниципальной полиции, согласно 11-й статье Закона «О полиции» и 19-й статье в случае муниципальной полиции, обязаны поддерживать Государственную пограничную охрану в контроле и профилактике соблюдения правил въезда, пребывания, выезда и транзита иностранных граждан и лиц без гражданства. Таким образом, участие муниципальной полиции в иммиграционном контроле не выходит за рамки её функций, установленных законом, а является важным дополнением к системе государственной безопасности, особенно в городской среде, включая Ригу".
Но расовая неприязнь недопустима, полагает Палкова: "Однако необходимо различать ситуации, когда ответственные органы реагируют на конкретную информацию о нарушении, и случаи, когда проводятся выборочные проверки без конкретного основания. В первом случае существует чёткое правовое основание для проверки личности и документов. Во втором — если отбор осуществляется только по внешним признакам, например, по цвету кожи, — возникает риск нарушения запрета дискриминации, предусмотренного статьёй 14 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи со статьёй 8 (право на неприкосновенность частной жизни)".
"Они обязаны соблюдать условия"
"Каждое лицо, въезжающее в Латвийскую Республику в соответствии с установленными законом требованиями, делает это с определённой целью, правами и обязанностями, вытекающими из его правового статуса. Этот статус определяет как условия въезда и пребывания, так и ответственность за их несоблюдение. Например, студентам вид на жительство выдаётся для обучения по конкретной программе, и они обязаны соблюдать условия обучения и проживания. Для работников право на пребывание связано с трудовой деятельностью в соответствии с договором и трудовым законодательством. Для предпринимателей, исследователей, членов семьи или соискателей убежища — каждый статус имеет свои законно обоснованные цели и обязанности".
"Если человек нарушает правила, связанные с его статусом, или использует право на проживание в иных, законом не предусмотренных целях, это может стать законным основанием для аннулирования права на проживание и выдворения из страны. В таких случаях полиция и другие ответственные органы имеют право действовать — проверять документы, фиксировать возможное нарушение и принимать решения о дальнейших шагах. Такая деятельность не является репрессивной, а правомерной и превентивной, так как её цель — обеспечить, чтобы пребывание в Латвии соответствовало цели, ради которой это право было предоставлено. Только так можно сохранить прозрачную и справедливую иммиграционную систему, в которой в равной мере соблюдаются и интересы государственной безопасности, и основные права человека", - отмечает омбудсмен.
Как ранее писал Otkrito.lv, рижским властям объяснили, что они ловят нелегальных мигрантов не там, где они водятся.