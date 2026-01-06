"Латвийский путь": Литва фиксирует резкий всплеск нелегальной миграции через нашу страну

Из всех задержанных 17% составили иностранцы, самовольно покинувшие места размещения для иностранцев в Латвии. Чаще всего они были задержаны латвийскими пограничниками после проникновения в Латвию и тогда просили убежища. Пока их просьбы рассматривались, правонарушители получали право на передвижение по территории Латвии. Злоупотребляя этим, они сбегали из страны, планируя через Литву и внутренние границы Евросоюза двигаться дальше в целевые государства. Чаще всего иностранцы незаконно выезжали из Латвии на автомобилях, пользуясь услугами перевозчиков, в некоторых случаях — группами по несколько десятков человек.