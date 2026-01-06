"Латвийский путь": Литва фиксирует резкий всплеск нелегальной миграции через нашу страну
Литовские пограничники зафиксировали более чем двукратный рост вторичной нелегальной миграции из Латвии: в 2025 году задержаны 1288 человек, которые после незаконного пересечения латвийско‑белорусской границы пытались добраться в Западную Европу через Литву и Польшу.
В прошлом году литовские пограничники зафиксировали более чем двукратный рост потока вторичной нелегальной миграции из Латвии, сообщила во вторник Служба охраны государственной границы Литвы. В 2025 году было задержано 1288 мигрантов, которые незаконно попали из Беларуси в Латвию и позже через Литву и Польшу пытались добраться до Западной Европы, чаще всего — до Германии. В 2024 году было задержано 540 таких мигрантов.
Большинство задержанных в ходе вторичной миграции из Латвии указали литовским пограничникам, что они на законных основаниях, имея действующие проездные документы, прибывали из стран происхождения самолётами в Россию. Оттуда мигранты на автомобилях направлялись в Беларусь и с помощью проводников незаконно пересекали латвийскую границу. Здесь в условленном месте их ждали лица, которые должны были доставить их в страны назначения.
Часть задержанных указала и маршрут из стран происхождения через Объединённые Арабские Эмираты или Турцию напрямую в Беларусь. Среди попавшихся в прошлом году иностранцев больше всего было граждан Сомали (459) и Афганистана (162). Из 1288 мигрантов, следовавших в прошлом году так называемым «латвийским путем», 825 (64%) были задержаны пограничниками Литвы, 436 — пограничниками Польши.
Таких нарушителей после выполнения необходимых процедур литовские пограничники обычно возвращают коллегам из Латвии.
Из всех задержанных 17% составили иностранцы, самовольно покинувшие места размещения для иностранцев в Латвии. Чаще всего они были задержаны латвийскими пограничниками после проникновения в Латвию и тогда просили убежища. Пока их просьбы рассматривались, правонарушители получали право на передвижение по территории Латвии. Злоупотребляя этим, они сбегали из страны, планируя через Литву и внутренние границы Евросоюза двигаться дальше в целевые государства. Чаще всего иностранцы незаконно выезжали из Латвии на автомобилях, пользуясь услугами перевозчиков, в некоторых случаях — группами по несколько десятков человек.
В прошлом году литовские пограничники начали 85 досудебных расследований по факту незаконной перевозки людей через государственную границу и задержали 101 перевозчика. Среди задержанных лиц, перевозивших нелегальных мигрантов, по гражданству больше всего было граждан Украины (26), Латвии (24), Литвы (17), Эстонии (11) и других стран.
В прошлом году Латвия испытала значительное давление в плане нелегальной миграции, организуемой Беларусью. С этим связаны и тенденции вторичной нелегальной миграции. В Латвию в прошлом году пытались проникнуть, были задержаны и возвращены в Беларусь или были развёрнуты латвийскими пограничниками еще на белорусской стороне 12 003 мигранта. В 2024 году таковых было 5306.