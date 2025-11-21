"Нужны врачи, а приезжают курьеры": экс-мэр Риги считает, что главная проблема - не нелегальная, а легальная миграция

Еще одна проблемная зона — действующие правила, позволяющие членам семей граждан третьих стран свободно въезжать в Латвию. Кирсис считает, что эти условия необходимо пересмотреть. Он также подчеркнул, что государству необходима продуманная, конструктивная миграционная политика, а не ситуация, когда система «работает сама по себе». Латвия, по его словам, должна решать, каких специалистов она действительно хочет привлекать. Кирсис предложил ограничиться приоритетными категориями — например, разрешать въезд только аспирантам, врачам или ученым. «Если нам нужны врачи или ученые — отлично, тогда работаем в этом направлении. А не так, что мы вроде впускаем студентов и врачей, в итоге получаем курьеров. С этим вопросом нужно разобраться», — подытожил вице-мэр.