"Нужны врачи, а приезжают курьеры": экс-мэр Риги считает, что главная проблема - не нелегальная, а легальная миграция
В передаче TV24 "Preses klubs" вице-мэр Риги Вилнис Кирсис заявил, что настоящая проблема в Латвии связана не с нелегальной, а именно с легальной миграцией, которая, по его словам, "вышла из-под контроля".
Вилнис Кирсис отметил, что в общественных дискуссиях эти два вопроса часто путают. «На самом деле нелегальная миграция у нас не так велика — речь идет примерно о 0,5%. В рейдах погранохраны, когда проверяются 200 человек, лишь один из них бывает нелегалом», — рассказал вице-мэр. При этом, по его словам, даже этот «один» зачастую не является стопроцентно нелегальным: у таких людей, как правило, просто истек срок документов.
Кирсис подчеркнул, что основную угрозу создает потоки легально миграции. Он привел пример: для получения права пребывания заявителю иногда нужно подтвердить наличие определенной суммы средств, и нередко случается, что пятеро граждан третьих стран предъявляют одну и ту же справку о наличии денег. «Понятно, что это нужно пресекать», — заявил вицемэр.
По его словам, в Министерский кабинет уже внесен целый пакет из 20 предложений, направленных на усиление контроля и ужесточение требований для въезда.
Еще одна проблемная зона — действующие правила, позволяющие членам семей граждан третьих стран свободно въезжать в Латвию. Кирсис считает, что эти условия необходимо пересмотреть. Он также подчеркнул, что государству необходима продуманная, конструктивная миграционная политика, а не ситуация, когда система «работает сама по себе». Латвия, по его словам, должна решать, каких специалистов она действительно хочет привлекать. Кирсис предложил ограничиться приоритетными категориями — например, разрешать въезд только аспирантам, врачам или ученым. «Если нам нужны врачи или ученые — отлично, тогда работаем в этом направлении. А не так, что мы вроде впускаем студентов и врачей, в итоге получаем курьеров. С этим вопросом нужно разобраться», — подытожил вице-мэр.