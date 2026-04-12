С 1929 года эта башня в Кемери наблюдает, как курорт проходил через славу, упадок и новое возрождение
В истории Кемери есть немало известных объектов — сероводородные источники, курортный парк, большой санаторный отель. Но Кемерская водонапорная башня интересна тем, что изначально она вообще не задумывалась как достопримечательность. Это было сугубо практическое сооружение, без которого курорт не мог бы нормально развиваться. Сегодня башню воспринимают как один из самых узнаваемых исторических объектов Кемери, но ее история началась с очень земной задачи — обеспечения водой растущего курорта.
Кемерская водонапорная башня была построена в 1929 году. Она находится на территории исторического Кемерского курортного парка и считается старейшей водонапорной башней Юрмалы. Высота сооружения составляет 42 метра, и оно относится к объектам индустриального наследия Латвии, а также имеет статус архитектурного памятника национального значения. Для Кемери это был не случайный объект, а часть инфраструктуры курорта, который к тому времени уже давно развивался как лечебное место. Сам курорт формировался с XIX века, а территория Кемери считается уникальным комплексом культурного наследия, сложившимся с 1835 года.
Появление башни было напрямую связано с ростом самого курорта. Кемери начали особенно быстро развиваться после открытия железнодорожного сообщения в 1877 году, когда добраться сюда стало проще и поток отдыхающих заметно вырос. В XX веке курорт продолжал укреплять свой статус, а в 1936 году здесь открыли знаменитый Кемерский курортный отель по проекту архитектора Эйжена Лаубе. На этом фоне водонапорная башня была не второстепенной деталью, а частью большого механизма, обеспечивавшего работу курортной среды.
Сама конструкция башни долгое время выполняла свою основную функцию — обеспечивала водоснабжение и давление в системе. Даже после реставрации этот принцип сохранился. По данным Юрмальского самоуправления и LSM, при обновлении объекта было решено не превращать его просто в музейный экспонат: за решетчатой стеной и сегодня находится часть действующей системы водоснабжения, а над публичной частью башни расположен резервуар объемом 300 кубометров, который по-прежнему помогает обеспечивать давление воды. Иными словами, башня не только рассказывает о прошлом, но и остается работающей частью городской инфраструктуры.
Со временем Кемери, как и многие исторические курорты, пережили тяжелый период упадка. Когда-то элегантный и очень популярный курорт постепенно потерял прежний статус, а многие его здания и территории оказались в запущенном состоянии. На этом фоне Кемерская водонапорная башня долгое время оставалась закрытой для широкой публики. В советские годы она не использовалась как смотровая площадка, хотя первоначально именно такая функция тоже была заложена в ее историю. К концу 2010-х башня уже воспринималась не только как технический объект, но и как один из символов того Кемери, который нуждался в возрождении.
Перелом наступил в 2019 году, когда начались работы по реконструкции и реставрации. Их связывали не только с самой башней, но и с более широкой программой обновления исторического Кемерского курортного парка и окружающей территории. Проект предусматривал восстановление исторического облика сооружения, фасадной окраски, балюстрады, межэтажных перекрытий, а также приспособление башни для посетителей. Внутри планировалось создать туристический информационный пункт и экспозицию, а наверху вновь открыть обзорные площадки. Уже тогда башню называли одним из первых шагов к возможному возрождению самого Кемери.
Реставрация была завершена в 2020 году, а для посетителей башню открыли в 2021-м. При восстановлении, как сообщали участники проекта, старались максимально сохранить подлинные элементы конструкции. С точки зрения несущих конструкций и основных частей сооружения в башне сохранилось многое из исторического материала, а утраченные декоративные детали в ряде случаев воссоздавались по образцам. После открытия здесь разместили экспозиции, посвященные истории Кемери и выдающимся людям, связанным с этим местом, а также сделали доступными две смотровые площадки на разных уровнях.
Сегодня Кемерская водонапорная башня уже не выглядит забытым техническим сооружением. Она работает как культурно-туристический объект: внутри можно посмотреть экспозиции о развитии Кемери и связанных с ним личностях, а посетителям доступны площадки на высоте 12 и 42 метров. Верхнюю смотровую площадку нужно бронировать заранее. По данным Visit Jūrmala, в сезоне 2026 года башня открыта для посетителей с мая по октябрь ежедневно с 10:00 до 18:00, а вход остается бесплатным.
Есть и еще одна важная деталь: в 2021 году она получила признание в конкурсе «Лучшее здание года в Латвии» в категории реставрации, а восстановленный исторический парк Кемери позднее получил международную награду European Garden Award.