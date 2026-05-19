В Лиепае кайтбордист отчаянно боролся за жизнь в полукилометре от берега, держась только за доску
За сутки латвийские спасатели дважды вытаскивали людей из воды, а утром в Вентспилсе нашли перевернутую лодку и тело погибшего. В VUGD вновь напомнили о важности спасательных жилетов.
Вчера был получен вызов в Инешскую волость Цесисского края, где у человека при попытке вытащить из воды якорь накренилась лодка и наполнилась водой. Так как на человеке был спасательный жилет, он вызвал спасателей и смог дождаться помощи. Спасатели с использованием моторной лодки доставили человека на берег.
После семи часов вечера был получен вызов на улицу Кафедралес в Лиепае, где в море находился человек, который не мог самостоятельно добраться до берега. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что примерно в 500 метрах от берега в море находится человек, который держится за доску для кайтборда и не может самостоятельно добраться до берега. Спасатели, используя лодку, доставили человека на берег и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.
Сегодня утром был получен вызов в Вентспилс, где очевидец сообщил, что в озере видна перевернутая лодка. Осматривая озеро, спасатели обнаружили перевернутую лодку, а рядом с ней — погибшего человека.
Спасатели доставили человека и лодку на берег и передали сотрудникам Государственной полиции.
VUGD напоминает, что при занятиях водными видами спорта или катании на лодке, катере или другом плавательном средстве дети младше 12 лет обязаны быть в спасательных жилетах. Для дополнительной безопасности служба также призывает взрослых использовать спасательные жилеты.
За прошедшие сутки VUGD получил 37 вызовов — десять на тушение пожаров, из них один пожар сухой травы, 17 на спасательные работы, а еще десять вызовов оказались ложными.