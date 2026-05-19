В Лиепае кайтбордист отчаянно боролся за жизнь в полукилометре от берега, держась только за доску

После семи часов вечера был получен вызов на улицу Кафедралес в Лиепае, где в море находился человек, который не мог самостоятельно добраться до берега. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что примерно в 500 метрах от берега в море находится человек, который держится за доску для кайтборда и не может самостоятельно добраться до берега. Спасатели, используя лодку, доставили человека на берег и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.