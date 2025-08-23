ВИДЕО: паника на рейсе Wizz Air - самолет попал в сильную турбулентность, после чего совершил экстренную посадку
Пассажиры рейса Wizz Air из Испании пережили сильную турбулентность и экстренную посадку в Болонье из-за неблагоприятных погодных условий, что вызвало панику и страх на борту.
Пассажиры кричали от страха во время сильной турбулентности на рейсе Wizz Air из Испании, из-за которой самолет совершил экстренную посадку. Cамолет боролся с турбулентностью, летя из Аликанте в аэропорт Фьюмичино в Риме, но маршрут пришлось изменить. Путешественники «благодарили Бога, что остались живы» после экстренной посадки Airbus A321 в Болонье рано утром в четверг.
Шокирующие кадры показывают сильную тряску самолета при почти выключенном салонном свете и мигающем красном сигнале за окном. Видео турбулентности в TikTok подписано «Attimi di terrore sul volo» — «Моменты ужаса на рейсе».
После нескольких попыток посадки рейс изменил маршрут и приземлился в Болонье, более чем в 400 км от Рима. Вылет задержали на 1 час 17 минут, посадка в Болонье состоялась в 3:57 утра, почти на три часа позже запланированного прибытия в Рим.
Wizz Air заявила, что рейс W4 6038 20 августа был перенаправлен в Болонью из-за неблагоприятной погоды, и самолет благополучно приземлился в 3:57 по местному времени.
Пассажирам предоставили наземный транспорт в Рим или возмещение при самостоятельной организации поездки согласно европейским правилам.
Авиакомпания подчеркнула, что погода вне их контроля, безопасность — главный приоритет, и поблагодарила экипаж за правильное решение изменить маршрут.