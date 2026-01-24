Wizz Air предлагает пассажирам купить соседнее место: что это за привилегия?

При выборе Wizz Class пассажиру резервируется одно из средних мест рядом с его местом (1B или 1E). Поскольку в первом ряду также имеется дополнительное пространство для ног, услуга предназначена для обеспечения большего простора и комфорта для отдыха или работы во время полета. Продукт доступен как дополнительная опция при бронировании пакетов мест Smart и Plus.