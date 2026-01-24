Wizz Air предлагает пассажирам купить соседнее место: что это за привилегия?
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air, являющаяся одной из самых популярных лоукост-авиакомпаний в Европе, недавно в тестовом режиме внедрила новую услугу Wizz Class, которую в интернете уже окрестили "бизнес-классом".
Новая функция Wizz Air предусматривает ряд премиальных услуг за дополнительную плату. В частности, Wizz Class включает возможность блокировки среднего места, обеспечивая больше пространства для локтей и ног, приоритетную посадку, две единицы ручной клади, а также бесплатные закуски и безалкогольные напитки во время полета.
При выборе Wizz Class пассажиру резервируется одно из средних мест рядом с его местом (1B или 1E). Поскольку в первом ряду также имеется дополнительное пространство для ног, услуга предназначена для обеспечения большего простора и комфорта для отдыха или работы во время полета. Продукт доступен как дополнительная опция при бронировании пакетов мест Smart и Plus.
«Wizz Class — это услуга повышенного комфорта, доступная только при предварительном бронировании. Выбирая рейc и пакет услуг, вы можете перейти на Wizz Class, чтобы получить больший комфорт и более удобный выбор мест. Это улучшение гарантирует место в первом ряду (у окна или у прохода) с заблокированным средним местом рядом — обеспечивая дополнительное пространство и приватность», — говорится в заявлении авиакомпании.
В то же время на сайте Wizz Air указано, что, поскольку на эту услугу могут претендовать несколько пассажиров, пустое среднее место достанется тому, кто забронирует его первым. Также Wizz Class использует динамическое ценообразование начиная от 50 евро.
На первоначальном этапе, после тестирования, проведенного в декабре 2025 года, услуга доступна для покупки на отдельных рейcах в Будапешт (Венгрия), Бухарест (Румыния), Варшаву (Польша), Лондон (Великобритания) и Рим (Италия), а также на обратных рейcах.